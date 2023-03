"Erano in 20 su di lei". La testimonianza choc degli stupri in piazza Duomo

" L'ho vista a terra seminuda, si teneva stretto addosso il giubbotto, aveva solo quello, era traumatizzata e piangeva, non si reggeva nemmeno in piedi per la paura ". È quanto ha raccontato una testimone degli stupri avvenuti la notte di Capodanno 2021 in piazza Duomo, a Milano, all'udienza del processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Abdallah Bouguedra, il 21enne egiziano che, nella notte di martedì 12 gennaio 2022, fu arrestato dalla squadra Mobile su ordine del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. In aula è stato proiettato anche il video del brutale abuso.

"Erano in venti su di lei"

"Ho provato a farle scudo con le braccia ma erano troppi, un branco di almeno una ventina ". Comincia così il racconto della ragazza che girò il video, poi finito in rete e successivamente agli atti dell'inchiesta milanese, di uno dei tanti stupri avvenuti all'ombra del Duomo di Milano durante i festeggiamenti nella notte di San Silvestro. Nella fattispecie, si tratta dell'episodio più grave: le violenze sessuali che subì una 19enne all'angolo con via Mazzini.

La giovane testimone, 21 anni, parte civile nel processo assieme al Comune di Milano, è stata sentita dai giudici della quinta sezione penale in qualità di testimone oculare dell'accaduto. " Mi sono avvicinata pensando ci fosse una rissa, ho iniziato a girare le immagini pensando ci fosse una rissa - ha spiegato - poi ho visto la ragazza per terra, le avevano tolto tutti i vestiti e abusavano di lei ". E ancora: " La sballottavano da un posto all'altro durante l'aggressione. Quando ho finito di fare quel video mi sono buttata dentro per cercare con le braccia di farle scudo, ma non ce l'ho fatta ". Guardando un album fotografico, la 21enne ha riconosciuto l'imputato - Abdallah Bouguedra - come uno dei ragazzi che presero parte all'aggressione sessuale.

"La vittima era traumatizzata"

Dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine, la testimone accompagnò la vittima in ospedale. " Mi diceva che l'avevano violentata, aveva i graffi addosso, sul seno, me li ha fatti vedere e mi ha detto della violenza. Era traumatizzata non si reggeva nemmeno in piedi ", ha ricordato la ragazza. Quanto al video, ha spiegato che lo ha girato quando si trovava a " 7-8 metri dal branco ". Stando alla versione della teste, Bouguedra " era là nel gruppo, non troppo distante e non troppo vicino alla ragazza, si faceva largo per partecipare alle violenze ".