"Ho visto il video del mio stupro, mi sono sentita male". Le testimonianze-choc delle vittime del netturbino

Avrebbe contattato le sue vittime sui social network, facendo presa sulle loro debolezze. Le avrebbe quindi convinte ad uscire e a cenare insieme, con i loro ricordi che si interrompono all'improvviso a partire da quando lui offriva loro da bere. Ed approfittando del loro stato di incoscienza, le avrebbe stuprate, fotografate e filmate. Questo è quanto due delle donne che hanno accusato di violenza sessuale Ubaldo Manuali hanno dichiarato nelle scorse ore in tribunale, a Viterbo. Il cinquantanovenne romano, netturbino di Riano, è a processo per violenza sessuale plurima. Secondo l'accusa, Manuali avrebbe avuto un modus operandi consolidato: avrebbe adescato le donne sui social, violentandole dopo averle narcotizzate aggiungendo sedativi alle bevande che offriva. La prima presunta vittima a parlare davanti ai giudici è stata la quarantanovenne di Roma che a seguito della sua testimonianza diede il via alle indagini da parte delle forze dell'ordine, sfociate nell'arresto di Manuali lo scorso anno.

"Da quel giorno soffro di attacchi di panico e vengo seguita da uno psicologo e da un centro antiviolenza. Quella sera lui è venuto a cena a casa mia. Mi ha detto di brindare, così ho dato un paio di sorsate. Ma dalla seconda non ricordo più nulla - ha raccontato la donna, secondo quanto riporta il sito web ViterboToday - mi sono svegliata verso le 4- 4,30 e stavo male. Non riuscivo a stare in piedi. Un'oretta dopo ho avvertito un peso addosso e una mano sulla faccia. Era lui. Aveva la cintura sbottonata e il letto era sfatto. Gli ho detto: "Brutto schifoso, che ci fai sdraiato qui?". Mi ha risposto che mi ero sentita male e che non se l'era sentita di lasciarmi sola. Io ero vestita con jeans e maglietta, mi sono ritrovata in pigiama e senza il reggiseno". Nelle ore immediatamente successive, la donna si recò però al pronto soccorso e dalle analisi ematiche emersero tracce di benzodiazepine nel sangue. Furono quindi i medici ad allertare la polizia e gli inquirenti avrebbero poi trovato sul cellulare del netturbino una serie di foto della vittima realizzate a sua insaputa.E furono proprio gli approfondimenti degli investigatori partendo da quel caso a far emergere anche un secondo episodio riguardante una quarantottenne di Alatri.