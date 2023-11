Gli affidano una minorenne e lui la violenta. La follia dello straniero

Avrebbe dovuto prendersi cura per qualche tempo di una ragazza all'epoca minorenne, la quale gli era stata momentaneamente affidata dalla famiglia di lei prima di un viaggio all'estero per ragioni familiari. In un'occasione, l'avrebbe invece violentata, dopo averla convinta a salire in auto con lui. Protagonista della vicenda in questione è un uomo di 26 anni di origine straniera, per il quale la procura di Firenze ha chiesto nelle scorse ore il rinvio a giudizio. Stando a quanto riporta oggi il quotidiano Il Tirreno, i fatti risalgono al 2018 e sarebbero avvenuti nel capoluogo della Toscana. La vittima aveva allora solo 16 anni: la madre e la sorella maggiore si trovarono all'improvviso a dover tornare nel loro Paese d'origine per motivi familiari. E trattandosi a quanto pare di un viaggio di breve durata, pensarono quindi di lasciare la giovanissima con l'attuale accusato, che conoscevano già in quanto fidanzato della sorella.

Anche per questo la minore si sarebbe fidata di quello che era di fatto un familiare "acquisito", per lei. Ma l’uomo avrebbe presto approfittato di questo rapporto fiduciario: una sera, dopo aver cenato insieme, l’avrebbe fatta salire sulla sua automobile. Solo che, invece di riportala a casa come avevano deciso, l’avrebbe invece condotta in una zona isolata. Una volta raggiunto un posto al riparo da occhi indiscreti, quando era ormai piena notte, lo straniero avrebbe abusato della ragazzina all’interno dell’abitacolo. L’adolescente, atterrita dalla situazione e colta di sorpresa, non avrebbe opposto alcuna resistenza al suo aguzzino per paura di ritorsioni. Lui l’avrebbe fatta sdraiare sui sedili posteriori e lei, incapace di reazioni, terrorizzata da quello che le sarebbe potuto accadere se si fosse rifiutata, l’avrebbe lasciato fare. Una versione confermata anche dal successivo referto medico dell’ospedale pediatrico Meyer, da cui non emergono segni di violenza.