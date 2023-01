“Imputazione coatta". Vauro a processo per i suoi insulti

In Italia la giustizia è lenta ma arriva a soluzione. Galeazzo Bignami, esponente di Fratelli d'Italia, ha reso noto che, per il vignettista Vauro Senesi, il tribunale penale di Roma ha disposto l'imputazione coatta per lui. Nel corso degli anni, Galeazzo Bignami è stato spesso preso di mira dal vignettista e a seguito delle querele, il tribunale ha deciso di procedere contro Vauro Senesi.

Tra i casi più eclatanti di scontro tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il vignettista, c'è una partecipazione di Vauro Senesi a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, nel 2019. In quell'occasione, il vignettista attaccò Galeazzo Bignami e un altro esponente di FdI, Marco Lisei, per un'iniziativa intrapresa dai due a Bologna, quando denunciarono la peculiare presenza di una massiccia percentuale di cognomi stranieri nei citofoni degli appartamenti popolati di una zona del capoluogo. Per farlo, i due lessero a voce alta i citofoni degli appartamenti: un comportamento fortemente criticato da Vauro durante il programma.

" L'azione lì di andare a filmare i citofoni, come si fa a dire che non è un'istigazione alla violenza e al razzismo? ", disse Vauro in quell'occasione, aggiungendo: " Quel comportamento lì è da fascisti ". Presente in studio anche Giuseppe Cruciani che, pur criticando quanto fatto dai due esponenti di FdI, non condivide le parole del vignettista: " Evocare però il fascismo, come Vauro e tanti altri, è offensivo nei confronti di chi ha vissuto il Fascismo sulla propria pelle. Perché il fascismo è un'altra cosa ". Vauro, invece di fare un passo indietro, rincarò la dose: " Non sarà da fascisti, ma è da stronzi! Cruciani, io stasera mi sento buono, anzi buonista: non chiamiamolo Fascismo, ma allora li vogliamo chiamare ‘pezzi di merda? 'Questi due signori non sono fascisti, ma due pezzi di merda ".