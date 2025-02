Spionaggio su Jacobs, indagato il fratello del campione olimpico Filippo Tortu

Ascolta ora 00:00 00:00

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è indagato per spionaggio per concorso in presunte intercettazioni abusive in un filone dell'inchiesta milanese sul presunto dossieraggio incentrato su

Equalize. Filippo Tortu si dichiara completamente estraneo ai fatti, suo fratello avrebbe spiato Marcel Jacobs, il velocista che vinse due ori alle Olimpiadi in Giappone.

Articolo in aggiornamento