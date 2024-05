L’ex ad Milano-Cortina Novari: "Mai ricevuto pressioni per assunzioni"

Un interrogatorio-fiume, durato oltre 9 ore e fino a quasi mezzanotte. E nel quale l'ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, accompagnato dai suoi avvocati Elena Vedania e Nerio Diodà, si è difeso da tutte le accuse contestate a lui, a un altro ex dirigente della fondazione e a un manager di una società di servizi digitali, dalla procura di Milano, nell'inchiesta per una presunta corruzione relativa ad almeno tre appalti ritenuti "opachi" alla società umbra Vetrya, poi diventata Quibyt.

Novari, che ieri è apparso tranquillo durante le pause dalla verbalizzazione, ha innanzitutto negato di avere preso tangenti o qualsiasi altra "utilità", e ha affermato con forza la trasparenza degli affidamenti dell'ente (per gli inquirenti è equivalente di un ente pubblico, così come chi ricopriva cariche dirigenziali è equiparato a pubblico ufficiale). Novari ha anche rivendicato le scelte fatte nell'ambito delle assunzioni dentro la fondazioni, tra cui quella di Lorenzo Cochis La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. A questo proposito, ha sostenuto in particolare che fu il padre a indicarglielo ma senza fare pressioni di alcun tipo e che alla fine era lui che decideva sulla base dei profili e "dei livelli" che cercava.



"Malagò mi ha portato 500 curricula che erano arrivati al Coni, sono segnalazioni che mi sono arrivate ma nessuno mi ha mai imposto di assumere nessuno, sono state tutte mie decisioni totalmente libere e indipendenti, arrivavano dalla politica, da imprenditori, da chiunque", ha detto ai giornalisti stamattina l'ex ad. Ha anche spiegato che le segnalazioni arrivavano "da editori, militari, ministri, ma ho assunto solo quelli che ritenevo giusti per profilo".

Tra i nomi di cui i pm avrebbero chiesto conto come assunzioni di persone

con un cosiddetto "background politico" anche quello di una ex segretaria di La Russa. Su questo e su un altro nome, poi, Novari avrebbe fatto riferimento a segnalazioni arrivate dal mondo della politica regionale lombarda.