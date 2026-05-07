L'avvocato di Stasi: "Ora Alberto ha speranza sempre più crescente"

"Alberto ha una speranza sempre più crescente, ma ha anche comunque un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione attuale di detenuto, e altrettanto consapevole che questa è un'indagine seria, che forse ci permetterà di lavorare intensamente, e nel tempo più veloce possibile, compatibilmente con la mole degli atti, per preparare una richiesta di revisione". Così l'avvocato Antonio De Rensis, legale difensore di Alberto Stasi, ai microfoni di 'IgnotoX' in onda su La7.

"Questa indagine fa e farà tanta paura a qualcuno, si cerca di sfuggire dalla realtà immaginando situazioni che non hanno niente a che vedere con la realtà - ha aggiunto -. Chissà che questa indagine non ci faccia scoprire che qualche censore verrà poi censurato". "Che ci sia stata un'operazione spazzatura, questo è sicuro. Però quando fai l'operazione spazzatura devi calcolare bene il vento, perché se sbagli il vento la spazzatura ti torna in faccia", ha sottolineato De Rensis, "questa nuova indagine è stata svolta da dei galantuomini, che non hanno mai avuto contatti con alcuno.

L'ultima volta che ho parlato e visto il procuratore capo è stato quando è stato sentito Alberto, e lo stesso vale per gli altri pubblici ministeri. Da domani ci sarà il 99% dell'informazione che seguirà l'operazione realtà. Poi, se c'è l'1% che vuole continuare a seguire l'operazione spazzatura, lo faccia".