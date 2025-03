"Ha dei barattoli in mano". Il racconto dettagliato del delitto di Pierina

Screen Quarto Grado

La grande novità nel caso di Pierina Paganelli è che c’è una seconda persona indagata, non per il delitto tout court ma per favoreggiamento: si tratta della nuora Manuela Bianchi, ovvero la persona che il giorno dopo il 3 ottobre 2023, quando l’anziana fu uccisa a Rimini, chiamò i soccorsi. Ma cosa ha detto Bianchi allora, cosa ha detto ora e cosa ha portato all’indagine?

Manuela Bianchi, interrogata inizialmente come persona offesa in quanto parente della vittima, ha raccontato che la mattina del 4 ottobre sarebbe scesa in garage per prendere la macchina e quando ha aperto la porta basculante del box, Louis Dassilva sarebbe già stato lì. Dassilva, che è indagato per l’omicidio e avrebbe intrattenuto con Bianchi una relazione extraconiugale all’epoca dei fatti, si sarebbe portato l’indice alla bocca e le avrebbe sussurrato all’orecchio: “ C’è una donna a terra, vai a chiedere aiuto all’inquilino del primo piano e resta con lui ”.

Poi la prima telefonata ai soccorsi, in cui Bianchi ha illustrato: “ C’è una donna a terra che sembra apparentemente scivolata, perché aveva dei barattoli in mano caduti ”. Bianchi non avrebbe riconosciuto la vittima ma avrebbe visto i barattoli illuminati dalla luce dell’ascensore. Il suo è stato un racconto particolareggiato agli inquirenti, che ne hanno verificato già il 70%, per cui la donna è ritenuta attendibile.

“ È stato a tratti emozionante, perché quando si arriva alla verità - perché Manuela ha raggiunto la verità, è stato un percorso, l’abbiamo sempre stimolata a raccontare la verità… È stata tanto tempo in silenzio perché è un percorso difficile, ricordiamoci che c’era, probabilmente c’è ancora, un grande sentimento di Manuela nei confronti di Louis Dassilva ”, ha commentato a Quarto Grado il suo consulente Davide Barzan, riferendosi al proprio lavoro e a quello della sorella, la legale Nunzia Barzan.

Intanto però Quarto Grado ha portato a una nuova testimonianza: vedendo la puntata della settimana scorsa, un’altra inquilina si è riconosciuta in un rumore in video e si è presentata dagli inquirenti per dire che quella mattina sarebbe scesa a prendere il motorino. Non avrebbe visto nessuno, ma solo la porta basculante del box di Bianchi aperta e la luce accesa, eventualità in effetti confermata dai consumi elettrici.

