"Lui parla ancora di Chiara. E quel sacchetto...". Le verità dell'avvocato di Stasi

Alberto Stasi, per la legge italiana, è il colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi. I due nel 2007 erano fidanzati e lui è stato l'ultimo ad averla vista viva, la sera prima secondo i suoi racconti, e il primo ad averla vista morta, il pomeriggio del 13 agosto poco prima delle 14. La sua sentenza è passata in giudicato, sta finendo di espletare la sua pena e gode già della semi-libertà ma la procura di Pavia ha il dubbio che potrebbe esserci un'altra spiegazione a quell'efferato omicidio, tanto che da alcuni mesi ha iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati. Giada Bocellari è l'avvocato che da più tempo segue Stasi in questa vicenda giudiziaria e lo conosce più di chiunque altro, come ha dimostrato nel corso dell'ultima intervista rilasciata in tv a Ore 14 Sera.

Una delle domande che in tanti si fanno, e che è stata girata all'avvocato Bocellari, riguarda l'approccio che tutt'oggi Stasi ha nei confronti di Chiara Poggi e il legale ha spiegato che " ne ha parlato spesso e ancora oggi lo fa, ma sa che è pericoloso per lui ". Pericoloso non nel senso letterale del termine ma in ragione del fatto che ha i fari puntati contro e " qualsiasi cosa dica su Chiara potrebbe essere interpretata in maniera negativa ". Secondo l'avvocato, " l’errore più macroscopico degli inquirenti è che si sono innamorati della tesi del fidanzato assassino e si sono fermati lì, trascurando e non approfondendo altre strade " ma fa anche mea culpa quando ammette che il suo errore più grande da quando segue questo caso è stato quello di " aver sottovalutato l’aspetto mediatico del caso. Ho sempre ritenuto, e ancora oggi lo penso, che i processi si fanno nelle aule dei tribunali, ma basta pensare a tutte le foto durante il processo che lo ritraevano con ‘gli occhi di ghiaccio’, Alberto è stato condannato prima dall’opinione pubblica ".

Durante la discussione nel programma è stato anche affrontato il tema della scena del crimine, che l'avvocato conosce molto bene, tanto che è stato chiesto a lei un parare su quel particolare inusuale degli slip da donna cosparsi quasi per tutta la casa. " Lui non ricorda la borsa rossa quella sera sul divano ", ha spiegato l'avvocato riferendosi al sacchetto ricolmo di biancheria intima. Al contrario, ha aggiunto, " le mutandine al piano di sopra Alberto non le ha viste ", perché quell'ultima sera non è salito al piano delle camere da letto.

Avevano così tanti problemi che giocavano con il coccodrillo giocattolo che aveva portato Alberto a casa di Chiara

Stando al raccondo di Bocellari, quella sera Chiara e Alberto hanno giocato con il coccodrillo, gioco da tavola per bambini: "".