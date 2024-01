Morì cercando di evitare lo stupro. Ma l'accusa: "È anche colpa sua"

La giovane Martina Rossi, deceduta a vent'anni nel 2011, sarebbe corresponsabile della sua stressa morte: avrebbe scavalcato incautamente la ringhiera del balcone dell'albergo di Palma di Maiorca in cui alloggiava, per sottrarsi due ragazzi che aveva conosciuto. Questa, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, la tesi-choc sostenuta dai legali di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due condannati a tre anni per il tentato stupro cui seguì la scomparsa della studentessa in Spagna. E hanno chiesto una nuova perizia sulla morte della ragazza precipitata dal terrazzo nel tentativo, come confermato dalla Cassazione, di sfuggire ad una violenza sessuale. Una richiesta avanzata nell'ambito della causa civile intentata dai genitori della defunta, con la quale i familiari chiedono un milione di euro di risarcimento.

Nella visione di Albertoni e Vanneschi ci fu a quanto pare un certo grado di responsabilità di Martina nell'accaduto: la presunta decisione di scavalcare la ringhiera si sarebbe rivelata fatale. Una seconda perizia è stata poi chiesta per stabilire la corresponsabilità nella caduta a causa della balaustra, ritenuta troppo bassa. In entrambi i casi, il giudice non si è ancora espresso. Per una vicenda che si protrae da oltre un decennio, passando attraverso l'archiviazione iniziale da parte della polizia spagnola e la riapertura del caso: un processo in primo grado ad Arezzo e due processi d’Appello a Firenze. Ben cinque le sentenze, due condanne e un reato, quello di morte in conseguenza di altro reato, andato in prescrizione. Tentata violenza sessuale di gruppo, la pena riconosciuta ai due (allora giovanissimi) aretini. Vanneschi e Albertoni, oggi trentenni e condannati definitivamente in Cassazione il 7 ottobre del 2021, stanno scontando la pena in regime di semilibertà. Se il processo penale si è chiuso, quello in sede civile continua ad evolversi con richieste di risarcimento milionarie e nuove perizie.