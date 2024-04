Tegola sui Soumahoro: rinviati a giudizio suocera, moglie e cognati

Articolo in aggiornamento

La moglie e la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro sono state rinviate a giudizio dal gup del Tribunale di Latina, Giulia Paolini. Sono state accolte tutte le richieste del pm Giuseppe Miliano. Anche per i cognati dell'onorevole si profila un processo all'orizzonte e solo una posizione è stata stralciata, quella di Richard Mutangana, un altro cognato di Soumahoro, tornato in Ruanda e irreperibile per i giudici italiani.

Per tutti, le accuse vanno dalla frode in pubbliche forniture alla bancarotta, fino all’autoriciclaggio.