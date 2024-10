Gli scafisti viaggiano con i migranti: indagati due egiziani recuperati dalla Ocean Viking

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso 15 ottobre, la nave Ocean Viking ha sbarcato a Ravenna 47 migranti irregolari recuperati nel Mediterraneo. Tra loro, a seguito dei controlli delle autorità, è emerso vi erano anche due presunti scafisti di nazionalità egiziana, che sono stati indagati con l’accusa di trasporto di extracomunitari sul territorio dello Stato italiano. All'arrivo della nave, durante i controlli sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato una sim, una t-shirt e una carta da gioco con un numero straniero scritto sopra, sui quali ora sono in corso approfondimenti. Saranno soprattutto i telefoni a "parlare", a rivelare contatti e reti. Saranno fondamentali le ricerche anche sui contenuti cancellati prima dell'arrivo, che potrebbero celare informazioni sui trafficanti rimasti nel Paese di partenza.

I due soggetti indagati a seguito del sequestro hanno 22 e 27 anni e per la legge dello Stato italiano rischiano una pena detentiva fino a 16 anni. Si tratta al momento di due indagati a piede libero, che quindi possono muoversi sul territorio in ottemperanza a quanto loro regolarmente consentito a prescindere dall'indagine che li ha colpiti. Infatti, come altri migranti, si trovano nell'hotel di Pinarella di Cervia. Le indagini comunque vanno avanti e gli agenti hanno sequestrato anche un terzo telefono che risultava essere in possesso di un uomo di 40 anni, anch'egli sbarcato dalla nave battente bandiera norvegese. Il sequestro, viene spiegato, è utile agli agenti per ricostruire la rete e i collegamenti con i trafficanti e risalire all'organizzazione che ha permesso di mettere in mare il barchino con i migranti. Com'è accaduto altre volte, potrebbero esserci ramificazioni dell'organizzazione anche in Italia.

La nave Ocean Viking è gestita dalla Ong francese Sos Mediterranee, che quest'anno è rientrata nel novero di quelle che hanno ottenuto il finanziamento da parte del governo tedesco. Nella prima tranche di pagamenti, infatti, dal ministero degli Esteri di Berlino sono entrati nella Ong francese, che usa una nave norvegese per sbarcare i migranti in Italia, 492.060 euro provenienti dalle tasse dei tedeschi. Non è la prima volta che vengono indagati, talvolta anche arrestati, soggetti accusati di aver favorito l'ingresso irregolare di stranieri extracomunitari oltre i confini di Stato, sbarcati da una nave Ong.

L'Egitto è stato ricompreso dal governo italiano nei Paesi sicuri in base al decreto approvato dal Consiglio dei ministri di lunedì in risposta all'azione della magistratura che non ha convalidato il trattenimento del gruppo di migranti egiziani portati nei centri in Albania.