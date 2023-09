Il branco di "figli bene" devasta casa di montagna. I genitori: "Li abbiamo tirati su bene"

Sono figli di imprenditori, politici locali e stimati dipendenti pubblici i 12 ragazzi della "Canazei bene", all'epoca dei fatti minorenni, finiti a processo per aver devastato la casa di montagna della famiglia bolognese Roncari-Tamburini. I raid si sarebbero verificati almeno in tre occasioni, tra il dicembre del 2020 e l'aprile 2021. Gli adolescenti coinvolti devono rispondere di danneggiamento in concorso e evasioni di edifici e terreni in concorso davanti al Tribunale dei minori di Trento. Secondo l'accusa, l'entità complessiva del danno ammonta a 130mila euro. I genitori dei giovani imputati, tramite i loro legali, si sono detti " increduli " per quanto accaduto precisando di " aver tirato su bene " i rispettivi figli.

La casa devastata

I fatti risalgono all'inverno a cavallo tra il 2020-2021, in piena pandemia Covid-19, a Canazei. Il gruppo di ragazzi, tutti in età compresa tra i 14 e i 17 anni, si è reso protagonista di un episodio a dir poco increscioso trasformando una casa di villeggiatura, apparentemente abbandonata, in un campo di battaglia. Dopo aver forzato l'ingresso dell'abitazione, scardinando addirittura porta e finestre, i giovani hanno completamente devastato gli arredi. Porcellane, vetri e persino gli elettrodomestici, tra cui il frigorifero e un televisore, sono volati giù da un balcone. A tradire i protagonisti del raid è stato un selfie postato sui social: unì immagine dell'ignobile prodezza. Una volta identificati, i minorenni sono stati tutti denunciati.

L'accusa: danni per 130mila

La prima udienza preliminare è andata a vuoto dopo che, scrive il Corriere.it, i legali degli imputati hanno contestato la genericità del capo di imputazione. I 12 ragazzi torneranno in aula il prossimo 16 febbraio, quando avrà inizio il processo che li vede imputati con l'accusa di danneggiamento in concorso e invasione di edifici e terreni in concorso. Le pene previste per questo genere di reati prevedono la detenzione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre c'è anche un grosso danno da risarcire. La cifra stimata dagli avvocati della parte lesa, i proprietari di casa, si aggira attorno ai 130mila euro.

I genitori: "Increduli, li abbiamo tirati su bene"