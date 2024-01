Molestò una studentessa durante un tirocinio: 4 anni al fisioterapista

L'appuntamento per la il tirocinio di fisioterapia era al centro clinico di San Vittore. Una volta rimasti da soli, un professionista di 46 anni, ha approfittato di una studentessa, abusando di lei. Finito ai domiciliari nell'aprile 2023, due mesi dopo i fatti, con l'accusa di violenza sessuale aggravata "commessa nell'esercizio delle sue funzioni", il professionista è stato condannato oggi dal gup Luca Milani a 4 anni di carcere. Il processo si è celebrato con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena. Le indagini erano state condotte dai militari della sezione di polizia giudiziaria della Procura, con il coordinamento della pm Alessia Menegazzo.

Stando all'inchiesta, durante la seduta il fisioterapista avrebbe toccato in modo non professionale e consono la ragazza nelle parti intime. "Ero totalmente paralizzata, bloccata tanto da non avere le forze per alzarmi e andare via", le parole studentessa universitaria di 22 anni, in tirocinio all’ospedale San Giuseppe, che con la sua denuncia ha innescato l’inchiesta della Procura di Milano.

"Non mi capacito di come una persona così disponibile possa essersi comportata così, soprattutto come abbia trasformato una semplice dimostrazione di massoterapia in una violenza sessuale", ha aggiunto la giovane. Dall'inchiesta emerge che in altre occasioni il professionista non avrebbe mantenuto una condotta appropriata.