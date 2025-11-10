"Non ho ucciso io Sharon". Moussa Sangare ritratta in aula

Articolo in aggiornamento

" Passavo di lì in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello ". Ha confermato la ritrattazione, già resa lo scorso 18 marzo, Moussa Sangare, il 31enne a processo davanti alla Corte d'Assise di Bergamo con l'accusa di aver ucciso Sharon Verzeni accoltellandola in strada a Terno d'Isola (Bergamo) la notte tra il 29 e 30 luglio del 2024. " Pur avendone avuto la possibilità, non ha voluto chiedere scusa e questo ci rammarica molto. Vogliamo solo che si faccia veramente giustizia perché abbiamo constatato che non ha alcun rimorso e questo ci fa molto male " ha detto Bruno Verzeni, il papà della vittima, commentando le dichiarazioni dell'imputato.

"Ho confessato perché ero stressato"

Quando venne arrestato, un mese dopo il delitto, Sangare ammise di aver aggredito Sharon in preda a un presunto " raptus " omicida. Successivamente ha cambiato versione, respingendo ogni addebito. Anche nell'udienza di questa mattina, durante la quale sono state sentite le parti civili, il 31enne ha ribadito di essere stato solo un testimone dell'agguato mortale e di non aver ucciso lui la donna. " Me l'hanno detto i carabinieri - ha spiegato - Secondo me è stato uno di Terno che sapeva come evitare le telecamere, ho confessato solo perché ero stressato e pensavo che così mi avrebbero rilasciato ". Per quanto riguarda le tracce del Dna della vittima misto al suo, trovato sulla bicicletta che aveva usato la sera dell'omicidio, il 31enne ha tagliato corto: " Questa è l'unica cosa che non mi spiego ".

Il legale della famiglia Verzeni: "Versione inattendibile"

Le parole di Sangare hanno suscitato amarezza e indignazione, tanto da essere recepite dai genitori di Sharon come l'ennesimo oltraggio alla memoria della figlia. " Oggi avrebbe potuto ammettere le sue responsabilità e invece ha continuato con questa versione totalmente inattendibile " ha dichiarato l'avvocato Luigi Scudieri, che assiste i coniugi Verzeni e Sergio Ruocco (il fidanzato della vittima), uscendo dal tribunale di Bergamo. " Evidentemente, non prova alcun rimorso, come avevano detto periti e consulenti nella scorsa udienza. Spiace perché credo che oggi Sharon abbia subìto un altro sfregio " ha poi aggiunto il legal.

ha mostrato ancora una volta di essere lucido e di non provare rimorso

Questa ". - ha puntualizzato Scudieri -". Quindi "", ha concluso il legale.