Nuova tegola per Lucci, indagato anche dall'antimafia di Reggio Calabria

Tra gli indagati nel procedimento Arangea Bis-Oikos, da cui sono scaturiti i 35 arresti di lunedì 14 luglio ad opera della procura di Reggio Calabria coordinata dal procuratore Giuseppe Lombardo, figura Luca Lucci, il leader ultras della Curva Sud con la contestazione di concorso di persone nel traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ne dà notizia Klaus Davi, autore del recente documentario "Quanta nostalgia di Luca Lucci", che riferisce: «Nell'ordinanza della Dda si legge: "Gullì Antonio, Trimboli Antonio Rosario e Lucci Luca 38. delitto p.ep. dagli artt. 110 cp, 73 c. 1 e 6, 80 c. 2 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 perché - senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo DPR e fuori dall'ipotesi di cui all'art 75 del citato DPR - in concorso morale e materiale tra loro e con una pluralità di soggetti, aventi nickname "Turco", "Orsetto", "Calabrese ", "zio", allo stato, non identificati, acquistavano, per la successiva cessione, una ingente quantità di cocaina per un controvalore non inferiore ad euro 1.400.000 (investimento di euro 200.

000 ciascuno). Con l'aggravante dell'ingente quantità. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in numero superiore a tre persone. In Reggio Calabria e Lombardia, in epoca anteriore e prossima al 23 settembre 2020".