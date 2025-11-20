Omicidio Cerciello, pena dimezzata per il militare che scattò la foto dell'accusato bendato

La Corte d'Appello di Roma, dovendosi pronunciare sul carabiniere Silvio Pellegrini che scattò e condivise lo scatto di Gabriel Natale Hjorth, accusato di aver ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega, ha deciso di ridurre la pena inizialmente inflitta da un anno a cinque mesi e 10 giorni per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Contestualmente, il carabiniere è stato assolto dall'accusa di abuso di ufficio perché il fatto non è più un reato. L'imputazione del vicebrigadiere ha sempre fatto storcere il naso ai più, perché se si è arrivati ad arrestare Hjort e Finnegan Lee Elder per l'omicidio del militare è proprio grazie a Pellegrini, chiamato dai colleghi nel cuore della notte per dare una mano alle indagini. Inizialmente il faro era puntato su soggetti di origine magrebina e solo in un secondo momento si è arrivati ai due americani e fu solo questione di tempo, perché i due sono stati presi poche ore prima che si imbarcassero sul volo di rientro in America.

Quando Hjort giunse in caserma pare fosse particolarmente agitato e per evitare che compisse atti di autolesionismo si è deciso di bendarlo per riportarlo alla calma, anche come strumento di disorientamento per creare una forma di " isolamento dal contesto ostile " in una stanza con molti militari, nel tentativo di riportarlo alla calma. Ma quella logica fu considerata "irrituale", tanto più che Hjort è stato successivamente fotografato e quell'immagine è stata diffusa nelle applicazioni di messaggistica, che è il reato per il quale è finito a processo Pellegrini. " Pellegrini ha affrontato sei anni di processo ", ha dichiarato il suo avvocato al termine dell'udienza. " Questa vicenda ha procurato sia a lui che alla sua famiglia un terremoto emotivo ma anche economico visto che è stato per 10 mesi sospeso dal servizio attivo con lo stipendio ridotto al 50% nonché spogliato sia del distintivo che dell'arma di ordinanza ", ha proseguito l'avvocato sottolineando la sproporzione tra la pena e le conseguenze.