Omicidio Giulia Cecchettin, il pm pronto a chiedere l'ergastolo per Filippo Turetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Filippo Turetta torna in aula per l’udienza che lo vede accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. È il giorno in cui è attesa la richiesta della condanna da parte del pm, e c’è chi ritiene che verrà chiesto l’ergastolo. Ma la coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne non inciderà sul giudizio: “ Non ci saranno riflessioni sul femminicidio come tematica o alla Giornata di oggi, simbolo contro la violenza contro le donne, perché in questa sede si accertano solo responsabilità individuali ”, ha confermato il pm Andrea Petroni.

Turetta è in aula, mentre è assente il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che nella scorsa udienza si era allontanato dalla corte d’assise mentre l’imputato descriveva gli ultimi momenti della vita di Giulia. “ Vogliono capire chi è Filippo Turetta, ma per me è chiarissimo ”, aveva detto papà Gino.

Turetta è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere.

Noi siamo stati sempre prudenti nelle imputazioni, ma la richiesta finale di condanna è la conseguenza inevitabile dell'esito delle indagini

Il delitto è accaduto l’11 novembre 2023 e Turetta è stato fermato in Germania, dopo essere stato cercato per 6 giorni dalle forze dell’ordine italiane: tradotto in Italia ha confessato nel carcere di Verona Montorio. “”, ha aggiunto il pm.

Ti interessa l'argomento? Giulia Cecchettin Leggi altro Segui

News in aggiornamento