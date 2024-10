Turetta in aula ammette: "Ho mentito". E non nomina mai Giulia Cecchettin

Ascolta ora 00:00 00:00

È in aula, come atteso, Filippo Turetta. Oggi al tribunale di Venezia, nell'udienza presieduta dal giudice Stefano Manduzio, si sta tenendo la prima delle sue testimonianze previste: il 23enne è accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, compiuto l'11 novembre 2023. Turetta aveva confessato a 6 giorni dal delitto, dopo essere stato fermato in Germania. Lo attende un processo veloce, che dovrebbe terminare il prossimo dicembre. Le accuse per lui sono omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e legame affettivo, oltre ai reati di sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi. Le prime parole di Turetta sono state: " Voglio raccontare tutto quello che è successo ". Ha depositato una memoria, perché voleva " mettere per iscritto le cose che mi venivano in mente, alcune cose non me la sentivo di descriverle sul momento ".

La lista

Le dichiarazioni di Turetta potrebbero avvalorare oppure no l'ipotesi della premeditazione. " Ho pensato di toglierle la vita. Quella sera scrivendo quella lista ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di stare un po' insieme e di farle del male. Ero arrabbiato, avevo tanti pensieri, provavo un risentimento che avessimo ancora litigato, che fosse un bruttissimo periodo, che io volessi tornare insieme e così... non lo so... in un certo senso mi faceva piacere scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa lista che mi tranquillizzava, pensare che le cose potessero cambiare. Era come se ancora non la dovessi definire, ma l'avevo buttata giù ". La lista in questione, stilata il 7 novembre, quattro giorni prima del delitto, è quella che gli inquirenti hanno rinvenuto sui device digitali del giovane: su quella lista figuravano oggetti potenzialmente utilizzabili per l'immobilizzazione e l'offesa, come due coltelli, un badile e lo scotch.

L'imputato ha affermato, d'altra parte, di aver fatto ricerche su " scotch resistente " e " manette professionali ", per immobilizzare Giulia " dopo averla rapita ". " Ho fatto queste ricerche poi ho comprato online lo scotch e una cartina stradale ", ha aggiunto. I due si erano lasciati nell'estate 2023, dopo una relazione in cui la vittima avrebbe lamentato con le amiche un controllo eccessivo da parte di Turetta: Giulia si sarebbe laureata in Ingegneria pochi giorni dopo il delitto, ma in passato, stando ai messaggi che i due si sono scambiati, lui si sarebbe imputato sull'eventualità di laurearsi insieme, sebbene fosse indietro con gli esami.

Inizialmente, durante il primo interrogatorio, Turetta aveva ammesso di aver acquistato lo scotch per attaccare al muro la pergamena di Giulia il giorno della laurea. In altre parole ha ammesso di aver mentito: " Nel primo interrogatorio non ho dato la risposta corretta ad alcune domande e di questo mi dispiace ". Nella memoria depositata è peraltro presente un capitolo che si intitola " Perché ho mentito ". Nel corso dell'udienza è stato chiesto conto a Turetta dei singoli oggetti che erano inclusi in quella lista, come i due coltelli, che si ipotizza siano stati l'arma del delitto: " Nella lista scrissi che avevo bisogno di due coltelli per avere più sicurezza ", ha spiegato. E in quanto al badile: " Perchè ho comprato un badile? Non so, non mi ricordo tanto, potrebbe essere per occultare il corpo ".

Sempre stando alle dichiarazioni rese in auto da Turetta, nello specifico, i coltelli sarebbero stati " in auto in quella settimana, deve essere stato uno di quei giorni: mercoledì, giovedì o venerdì ", ovvero in una data antecedente all'11 novembre. L'imputato ha aggiunto: " I coltelli non li ho messi per suicidarmi, come ho detto nel primo interrogatorio, ma sempre al fine di.. .". La frase è stata completata dal pm Andrea Petroni: " ... eventualmente aggredirla ". Le parole sono contenute nella memoria depositata, ma Turetta indugia a pronunciarle perché " è difficile dirle ". Così come non pronuncia mai il nome di Giulia, tenendo gli occhi bassi, senza guardare mai il pubblico: tuttavia dice al pm di aver nutrito la speranza di tornare insieme a lei.

Le aggressioni

Giulia sarebbe stata aggredita una prima volta a Vigonovo, nei pressi della propria abitazione, avvistata peraltro da un vicino che ha allertato le forze dell'ordine. La seconda aggressione si sarebbe consumata invece nei pressi della zona industriale di Fossò, dove l'auto di Turetta e due sagome in lotta sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il corpo della vittima è stato poi abbandonato nei pressi del lago di Barcis. In aula vengono mostrate le immagini di diversi luoghi, come cascate, strade e una cava, e l'imputato aggiunge che avrebbe voluto rapire Giulia " in macchina e poi, insieme con me, allontanarci verso una di queste località [...] per aggredirla e togliere la vita a lei e poi a me ".

Dopo aver parlato della lista di oggetti compilata, il pm chiede a Turetta proprio delle aggressioni. La risposta: " Deve esserci stato un momento in cui nel tragitto lei si muoveva e magari volevo farla stare ferma. Mi sono girato e l'ho colpita, una volta alla coscia, anche se non guardavo bene dove colpivo, un po' a caso ". Così Petroni lo incalza leggendo un passo dalla prima memoria: " Quando è uscita dalla macchina io ero arrabbiatissimo, non volevo che finisse cosi, ho preso uno dei coltelli e sono uscito fuori di corsa per fermarla. Non ricordo esattamente. Poi l’ho presa per il braccio e lei è caduta, penso che abbia sbattuto la testa contro il pavimento. Mai calci e pugni, non so se l’ho colpita con il coltello, ma suppongo di sì, ma qualche istante dopo solo il manico in mano e quindi per essersi rotto così suppongo di sì ". I carabinieri hanno mostrato in aula le foto dell'asfalto insanguinato.

Le parti civili

Presente in aula tra le parti civili il padre di Giulia, Gino Cecchettin, " per onorare la memoria di Giulia ". Assente invece la sorella Elena Cecchettin, che ha annunciato sui propri canali social: " Oggi e lunedì non sarò presente in aula, non per disinteresse; ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto. La mia salute mentale e soprattutto quella fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell'ultimo anno.

Seguirò a distanza, anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò. Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato a novembre dell'anno scorso. Semplicemente non ne sono in grado".