Garlasco, il canale e la casa della nonna: perché si torna a parlare delle gemelle Cappa

Le indagini sulla morte di Chiara Poggi hanno subito un'improvvisa accelerata nelle ultime settimane, da quando Andrea Sempio è stato indagato in concorso per l'omicidio. Oggi, i carabinieri si sono presentati a casa di Sempio per una perquisizione e nel frattempo gli uomini dei Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca della possibile arma del delitto in un canale che scorre a Tromello, piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia. Si tratterebbe di un attizzatoio di casa Poggi. Il paese di Tromello torna alla ribalta, perché già in passato era stato sotto i riflettori in quanto in questa zona viveva la nonna delle gemelle Cappa, Stefania e Paola, cugine di Chiara.

L'abitazione oggi risulta disabitata da anni. Lì viveva Cesare Cappa, fratello delle gemelle, che il giorno del delitto si trovava in vacanza in Croazia. Il canale che viene attenzionato dalle forze dell'ordine scorre tra le proprietà e la ferrovia e oggi, per lo meno in questa stagione, risulta essere pressoché prosciugato. La presunta arma del delitto che un supertestimone avrebbe visto gettare in quel canale potrebbe essere rimasta sul fondo per tutto questi anni, oppure essersi incastrata da qualche parte tra le sterpaglie. La ghisa è pesante, la speranza che possa essere recuperato è molto bassa, però un tentativo va fatto e, infatti, si sta dragando il canale. Come riferisce Repubblica, la testimonianza riferita a Le Iene, che è stata poi cristallizzata con le forze dell'ordine, è stata presa in seria considerazione per i suoi contenuti. Secondo quanto riferito dal supertestimone, a gettare la presunta arma del delitto nel canale sarebbe stata Stefania Cappa.

La donna non è indagata, risulta essere estranea alla vicenda, però la nuova testimonianza dev'essere vagliata. Oltre che nel canale, quel pezzo di ghisa viene cercato anche nei campi. Finora l'arma del delitto è rimasta un grande mistero, perché secondo le indagini e le ipotesi del medico legale l'arma più probabile dell'omicidio sarebbe un martello, di cui però non v'è mai stata traccia.

Il supertestimone parla di un attizzatoio, che è comunque un arnese pesante e potenzialmente mortale se utilizzato contro una persona. Se venisse trovata qualche traccia di questo strumento, che dovrebbe provenire da casa Poggi, le indagini prenderebbero un altro, ulteriore, slancio.