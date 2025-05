Andavano a casa Poggi in bici: chi sono gli amici di Sempio perquisiti

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembrano esserci nuove svolte nell'omicidio di Garlasco: a quasi 18 anni dall'assassinio di Chiara Poggi, gli inquirenti continuano a cercare tracce per chiudere il caso. Questa mattina i carabinieri si sono presentati a casa di Andrea Sempio, recentemente indagato, per una perquisizione e hanno fatto lo stesso anche a casa di due amici di Sempio, Roberto Freddi e Mattia Capra, entrambi amici anche del fratello della vittima. Anche loro frequentavano la villetta dove è stata uccisa Chiara a quei tempi e i loro nomi compaiono già in una relazione tecnica dei carabinieri dell'8 febbraio 2024, dove viene dichiarato che sono stati acquisiti da parte degli investigatori anche i loro Dna.

I nomi dei due amici emergono anche per alcuni contatti telefonici che ci sarebbero stati con Sempio la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto. Capra e Freddi non risultano indagati, così come è estraneo ai fatti è il fratello della vittima, il quale era in vacanza in Trentino il giorno dell'omicidio. Freddi e Capra oggi hanno rispettivamente 37 e 36 anni e fin dai primi giorni dopo la morte di Chiara erano stati ascoltati dagli investigatori, proprio perché frequentatori abituali della casa e amici del fratello della vittima. Ma c'è un dettaglio che ha spinto gli investigatori a sentire anche la loro testimonianza: all'epoca venne riferito che i due, appena 18enni, usavano recarsi a casa Poggi in bicicletta. Questo è un elemento importante, perché ci sono alcune testimonianze che riferiscono di aver visto una bicicletta nei pressi della casa dove la mattina stata uccisa Chiara. Nel dettaglio, si tratta di una bicicletta da donna.

All'epoca dei fatti, Freddi riferì agli investigatori di conoscere Marco Poggi fin dalle scuole elementari e che era solito andare a casa sua nei weekend. Negli atti risalenti ai tempi del delitto, si legge che Freddi " aveva conosciuto Chiara Poggi senza avere mai avuto rapporti di frequentazione con la stessa visto la differenza di età; prima di acquisire la patente di guida, avvenuta nel 2006, si recava presso l'abitazione utilizzando una bicicletta da donna, della madre con un cestino basso di colore nero installato sul parafango e sprovvista di protezione posteriore sia in plastica sia in metallo; la sella è di colore nero ed è munita di molle esterne ". Capra, invece, ha riferito di conoscere Poggi da quando giocavano assieme a calcio ai tempi delle medie. Dagli atti emerge che con Marco " si incontrano principalmente durante i fine settimana.

Quando si recava presso l'abitazione andava con unadi colore blu marca 'Olimpia', dal mese di aprile 2007, data della acquisizione della patente di guida, si reca da Marco con l'autovettura". Nessuno dei due pare fosse a Garlasco la mattina dell'omicidio.