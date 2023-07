La "palpata breve" non è reato. Assolto il bidello accusato di molestie da una studentessa

La " palpata breve " non è reato. È quanto hanno decretato i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Roma nel merito di un procedimento per violenza sessuale a carico di un collaboratore scolastico che, secondo l'accusa, avrebbe palpeggiato i glutei di una studentessa. Il palpeggiamento è " durato tra i 5 e i 10 secondi " - mettono nero su bianco i magistrati - pertanto " appare convincente la tesi difensiva dell'atto scherzoso ". Ciò detto, l'imputato deve essere assolto perché " il fatto non costituisce reato ".

La denuncia della studentessa

La mattina del 12 aprile 2022, Anna (nome di fantasia), una studentessa dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, sta salendo le scale assieme a una compagna di classe per rientrare in aula. In quel momento - racconta la ragazza ai giudici - sente che le stanno calando i pantaloni e, subito dopo, qualcuno che infila una mano dentro gli slip per poi palpeggiarle i glutei. Infine " si sente sollevata di due centimetri ", scrive il Corriere.it. Quando si volta vede il bidello. Decide di non dire nulla e rientra a lezione.

La difesa del bidello

Diversa, invece, la versione fornita dal collaboratore scolastico. A processo l'imputato ammette di aver toccato i glutei di Anna ma dice anche di averla sollevata " per scherzo ". "Amò, lo sai che scherzavo", avrebbe detto alla studente nell'immediatezza della manovra accidentale. Circostanza confermata anche dalla compagna di classe della studentessa che ha assitito alla scena.

I giudici: "La palpata breve non è reato"