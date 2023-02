Pamela, chiesto l'ergastolo per Oseghale. "C'è stata violenza sessuale"

" Ritengo che ci sia la prova che l'omicidio sia avvenuto nel compimento del reato della violenza sessuale. Chiedo che la corte condanni Oseghale all'ergastolo ". È la richiesta formulata dal sostituto procuratore generale di Perugia, Paolo Berlucchi, alla corte d'assise d'appello del capoluogo umbro dove si sta celebrando il processo di appello bis a Innocent Oseghale in relazione all'aggravante di violenza sessuale per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Il pusher nigeriano è stato già condannato in via definitiva per aver ucciso, fatto a pezzi e poi occultato all'interno di un trolley il corpo della 18enne romana. All'udienza di oggi erano presenti il padre e la madre della vittima, Alessandra Verni, ma non l'imputato.

La richiesta di ergastolo per Oseghale

Pamela Mastropietro fu uccisa il 30 gennaio 2018 a Pollenza, in provincia di Macerata. In primo e secondo grado, Oseghale fu condannato all'ergastolo per omicidio volontario. La condanna è diventata definitiva a febbraio del 2022. Successivamente, la Cassazione ha annullato la sentenza d'appello disponendo nuovo processo bis e chiedendo di rivalutare l'aggravante della violenza sessuale. Qualora fosse riconosciuta, l'imputato potrebbe essere condannato all'ergastolo. In caso contrario, la pena potrebbe essere di soli 30 anni. Secondo la pubblica accusa, l'imputato avrebbe stuprato la ragazza prima di ucciderla: " L'omicidio è avvenuto in occasione della violenza sessuale ", ha precisato oggi il sostituto procuratore generale. " Partiamo dal fatto che Oseghale ha ucciso Pamela, se fosse qui mi rivolgerei a lui dicendogli: 'l'hai uccisa'. - ha continuato il pg nel corso della requisitoria - Questo ci permette di eliminare qualsiasi enfasi e di concentrarci sul problema tecnico: c'è o no prova che ci sia stata violenza sessuale ". Poi ha aggiunto: " Il punto fondamentale è che è stato accertato che c'è stato almeno uno rapporto sessuale non protetto con Oseghale ".

"Pamela tenuta al guinzaglio dall'imputato con l'eroina"

Il sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi ha anche sgombrato il campo da eventuali illazioni sulla condotta della giovane vittima. " Pamela non era una prostituta - ha precisato - la sentenza della Corte di appello usa un'espressione gentile ed esatta secondo cui Pamela usava il suo corpo per avere quello di cui aveva un bisogno impellente per avere eroina ". Inoltre, sempre secondo la pubblica accusa, la 18enne assumeva eroina " in altre maniere e per la prima volta l'ha assunta per iniezione. E se l'è iniettata in un punto in cui non poteva farlo da sola " quindi " gliel'ha iniettata Oseghale ". L'imputato " spacciava marijuana - ha spiegato il pg - ma aveva due grammi di eroina della stessa partita che ha iniettato a Pamela. Quell'altra dose gli serviva per mantenere al guinzaglio Pamela dandole eroina o negandogliela ".

I due testimoni