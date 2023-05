"Fatta a pezzi per paura". Le confessioni choc di Oseghale su Pamela Mastropietro

Lo scorso 22 febbraio, la corte d'assise d'appello di Perugia ha condannato all'ergastolo Innocent Oseghale, responsabile anche di violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. L'ex pusher nigeriano era già stato condannato in via definitiva per l'omicidio della 18enne romana nel 2022. Ora lui, dal carcere di Forlì, continua a fornire la sua versione dei fatti con parole disturbanti. " Non ho ucciso la povera Pamela e nemmeno l'ho violentata. Purtroppo le ricostruzioni fatte durante il processo non hanno tenuto conto delle tante prove a mia discolpa e in parte sono sicuro di pagare questa situazione per pregiudizi personali su di me legati al fatto che io sia un immigrato di colore ". Ha detto all'Adnkronos l'ex pusher nigeriano condannato all'ergastolo per aver violentato, ucciso, fatto a pezzi e nascosto in un trolley i resti di Pamela Mastropietro. Il cadavere straziato della 18 romana fu rinvenuto a Macerata la sera del 30 gennaio 2018. " Penso spessissimo a Pamela - racconta in una lettera il 35enne - a quanto è successo, sono dispiaciuto e addolorato, ma non posso pagare una colpa non mia ".

La versione di Oseghale: "Gli ultimi istanti di Pamela"

"Non ho violentato Pamela, abbiamo avuto rapporti sessuali con il consenso di entrambi prima di andare a casa mia e una volta a casa ", si difende il 35enne. Nella lettera inviata alla redazione di Adnkronos ricostruisce quelli che, secondo la sua versione dei fatti, sarebbero stati gli ultimi istanti di vita della ragazza. "Dopo aver fatto la spesa al supermarket mi sono messo a preparare la colazione mentre ascoltavamo un p' di musica . - dichiara - Pamela ha consumato una sostanza che non avevo mai visto consumare prima a nessuno e di cui quindi non conoscevo gli effetti. Si è sentita male ed è caduta a terra tutto ad un tratto. Ho sottovalutato il suo malore. Ho chiamato un amico che mi ha suggerito di darle dell'acqua. L'ho messa a riposare al letto e sono uscito. Al mio ritorno Pamela non c'era più ".

"Fatta a pezzi per paura"

Oseghale nega di aver violentato e ucciso la 18enne contestando, di fatto, il solido impianto accusatorio che lo ha condannato alla pena massima prevista dall'ordinamento giuridico italiano per i reati che gli sono stati contestati. Tuttavia, amette il vilipendio: " Mi ha assalito la paura di perdere la mia compagna, già in comunità con la mia primogenita e incinta del mio secondo figlio, che purtroppo non ho nemmeno potuto vedere nascere. - spiega - Ho avuto paura di perdere tutto quello che avevo sognato nella mia vita, avere una famiglia. Ho avuto paura che nessuno mi avrebbe creduto, a me, un ragazzo di colore con in casa il cadavere di una ragazza di 18 anni ". Poi continua: " Nella mia testa io ero già colpevole, non ho capito più niente e ho fatto quello che è già noto a tutti. Dovevo cercare di salvarmi. Ho pensato a come uscire da quella casa, a salvare la mia famiglia. Ed è stato così che ho commesso lo sbaglio più grande della mia vita, non chiamando subito l'ambulanza e la polizia. Ho avuto paura e chiedo scusa. E' il mio rimorso che porterò sempre dentro di me ".

"Violenze dagli scafisti"

Oseghale afferma di " aver agito senza ragione " e di essersi " pentito di non averla soccorsa, di non aver chiamato l'ambulanza appena Pamela si è sentita male, di non aver chiamato la polizia. Forse Pamela si sarebbe salvata. Ho fatto qualcosa di orrendo, preso dal panico ". Poi aggiunge: " Vista la mia condizione di ragazzo straniero che ha vissuto sulla sua pelle il viaggio in mare che ho fatto, partendo dalla Libia, che ha subito violenze di ogni genere insieme alle altre persone sequestrate dagli scafisti, mai e poi mai avrei violentato e ucciso una ragazza ".

"Io e la mamma di Pamela condividiamo lo stesso dolore", le parole choc