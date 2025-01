Il "Pandoro Gate" non è ancora chiuso

Ascolta ora 00:00 00:00

Si va in tribunale. Poi il carcere. Detto così si potrebbe pensare ad un reato grave ed a condanna severa. In verità trattasi di Ferragni Chiara citata a giudizio dalla procura di Milano per truffa aggravata, la storia nota delle uova di pasqua e dei pandoro. Il caso non è chiuso con il versamento del dovuto più eventuali interessi e scuse pubbliche, si deve andare in aula, presumo davanti a telecamere riunite, per declamare articoli del codice penale, provvedere alla sfilata di testimoni, avviare lo spettacolo della giustizia. Che la Ferragni abbia approfittato della gloria fasulla, che, insieme con il marito, abbia preso in giro i cavedani che hanno abboccato all’amo, non è tutta ed esclusiva colpa sua se addirittura qualche grande imprenditore era caduto nell’illusione inserendola nel proprio consiglio di amministrazione o altri incantesimi che hanno affascinato il popolo bue o quello delle firme di moda e, ancora, Amadeus e la Rai che le affidarono il ruolo di co-conduttrice del festival. L’articolo 640 del penale punisce chiunque con artifizi e raggiri, inducendo qualcuno in errore, procura a s o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1549 euro. Il processo verrà celebrato tra otto mesi, le aule sono già occupate da altri casi, la procura non ha un solo giorno di riposo, fatta eccezione per il sabato delle manifestazioni di protesta contro il governo.

Tra due settimane parte il festival, assente la Chiara, presente Fedez , in fondo la storia continua, dal civico 212 di corso Matteotti in Sanremo al civico 1 di via Carlo Freguglia in Milano, teatro e tribunale, lo spettacolo è lo stesso.