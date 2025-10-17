L'ultimo saluto ai carabinieri morti a Castel D'Azzano, il vescovo: "Hanno servito la patria con amore"

"Oggi sono qui non solo come figlio ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare 'papà' un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all'onore". Così Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese, nel corso dei funerali di Stato all'interno della Basilica di Santa Giustina, a Padova. "Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio e responsabilità", ha proseguito il giovane visibilmente commosso. "Per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza e alla modestia sincera. Queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi e anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all'affetto di tutti coloro che lo hanno amato, io voglio credere che questa eredità caratteriale e morale continui a parlarmi anche nel silenzio".