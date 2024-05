Piombino, morti in ospedale: ergastolo all'ex infermiera Bonino

È rimasta impietrita al momento della lettura della sentenza l'ex infermiera dell'ospedale Villamarina di Piombino, in provincia di Livorno, accusata di aver causato tra il settembre 2014 e il settembre 2015 la morte di quattro pazienti ricoverati nella struttura sanitaria dove lavorava con la somministrazione di massicce dosi eparina. La 60enne Fausta Bonino è stata condannata all'ergastolo al termine del processo d'appello bis che si è celebrato a Firenze.

La vicenda giudiziaria

In primo grado la donna era stata accusata dell'omicidio di dieci pazienti e i giudici del Tribunale di Livorno le avevano inflitto la condanna all'ergastolo riconoscendola colpevole di quattro decessi. In appello l'nfermiera era stata assolta, ma la Cassazione nel maggio 2023 ha disposto un nuovo processo d'appello per quattro pazienti morti, confermando l'assoluzione per gli altri sei casi. Ora la nuova, dura sentenza che ribalta nuovamente la situazione. Fausta Bonino si è sempre proclamata innocente.

Il fatto

Secondo quanto ha riportato l'accusa, la donna avrebbe somministrato dell'anticoagulante all'eparina per uccidere alcuni pazienti. I reati che sono stati contestati all'ex infermiera sono quelli di omicidio plurimo aggravato e continuato e di abuso d'ufficio e ricettazione. Nel corso dell'autopsia dei quattro pazienti deceduti, era stata trovata la presenza nel corpo proprio di eparina, un farmaco che non sarebbe stato opportuno utilizzare per quel tipo di patologia.

La difesa

"Prendiamo atto della sentenza - ha dichiarato al quotidiano Fanpage l'avvocato dell'imputata Vinicio Nardo - fa rivivere quella di condanna di Livorno.

Siamo curiosi di leggere come sarà fatta la motivazione perché ci sono molti dubbi in questa vicenda, molte incongruenze, molti fatti che non tornano e quindi la Corte d'assise d'appello adesso avrà il compito di mettere in fila queste cose, se ci riuscirà vedremo. Noi faremo ricorso per Cassazione sicuramente, non riesco a immaginare come possano fare. Per la Bonino non finisce questoche dura da otto anni".