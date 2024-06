Processo Giro Grillo, l'interrogatorio di Corsiglia: "Silvia mi fece delle avances"

Ascolta ora 00:00 00:00

Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati nel processo per stupro di gruppo davanti al tribunale di Tempio Pausania (Sardegna), sta rispondendo alle domande del pm Gregorio Capasso in merito a quanto accadde nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Cala di Volpe. Gli altri tre, Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno scelto di non sottoporsi all'interrogatorio. Verosimilmente, come hanno confermato questa mattina i rispettivi avvocati, rilasceranno dichiarazioni spontanee prima del verdetto.

L'interrogatorio di Corsiglia

L'udienza si svolge a porte chiuse. A quanto trapela dalle prime indiscrezioni, Corsiglia starebbe ricostruendo la dinamica di quella notte, a partire dall'icontro con Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che denunciò i quattro ragazzi genovesi per stupro, avvenuto in una nota discoteca dell'isola. L'imputato avrebbe detto di aver ricevuto alcune avances dalla ragazza quando erano all'interno del van, mentre stavano raggiungendo l'appartamento di Ciro Grillo, dove poi si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale. Nello specifico, apprende L'Unione Sarda, Corsiglia avrebbe raccontato che Silvia aveva allungato un piede tra le sue gambe, facendo pressione.

La versione dell'imputato

Già a novembre del 2022, all'inizio del processo, Corsiglia aveva rilasciato dichiarazioni spontanee e ribadito la propria innocenza.

Il giovane, che è assistito dagli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle, deve rispondere solo del reato di stupro ai danni Silvia. Gli altri tre imputati, invece, si sono fatti immortalare in pose osé accanto a Roberta (l'amica della studentessa), mentre dormiva sul divano. Anche quest'ultima è parte civile nel processo.