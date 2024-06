Processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici: in aula gli imputati

Ascolta ora 00:00 00:00

È attesa per oggi l'udienza davanti al Tribunale di Tempio Pausania (Sardegna) di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi: Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro ragazzi sono accusati di stupro di gruppo ai danni di Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che denunciò la presunta violenza sessuale avvenuta a Cala di Volpe nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Gli imputati parleranno per la prima volta da quando è iniziato il processo, quattro anni fa, per fornire la loro versione dei fatti.

Cosa è successo nelle udienze precedenti

Tutto il processo si svolge a porte chiuse e il resoconto di ciò che accade in aula è contenuto nei verbali d'udienza. Nei mesi scorsi, sono stati sentiti dal pubblico ministero di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, molti testimoni. A partire dalla mamma di Ciro Grillo, Parvin Tadjik, al papà di Silvia e gli specialisti che assistono la ragazza, ancora provata. Non sono mancate poi le udienze tecniche: in aula sono state mostrate foto e chat dei ragazzi coinvolti. Tutto il materiale multimediale è allegato alle carte dell'inchiesta ed è stato analizzato da periti specializzati.

La testimonianza di Silvia

Una delle tappe decisive di questo processo, che potrebbe volgere al termine nei prossimi mesi, è stata la testimonianza di Silvia. Sentita in audizione protetta, ovvero con un drappo nero che le copriva il volto, la giovane ha fornito la sua versione: " A un certo punto, quella notte, fui costretta a bere della vodka dalla bottiglia. Vittorio (Lauria ndr) mi afferrò con la testa e con una mano mi teneva il collo, con l’altra mi forzava a bere ". Particolarmente drammatico è stato il passaggio in cui la studentessa, all'epoca dei fatti 19enne, ha raccontato di aver tentato il suicidio: " Dopo lo stupro di gruppo mi volevo suicidare, correvo sui binari per farmi mettere sotto da un treno. Oggi faccio atti di autolesionismo e ho disturbi alimentari ". Durante il controesame con gli avvocati degli imputati, a Silvia sono state rivolte 1500 domande.

I fatti

I fatti contestati ai quattro imputati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 e si sarebbero verificati nella residenza estiva della famiglia Grillo in Costa Smeralda (Sardegna). Silvia e l’amica Roberta (anche lei parte civile nel processo perché gli imputati la fotografarono in pose osé mentre dormiva) avevano conosciuto Ciro Grillo e gli amici genovesi in un noto locale dell'isola. Al termine della serata, durante la quale erano stati consumati diversi drink, le due studentesse avevano seguito la comitiva di ragazzi nell'appartamento a Cala di Volpe.

Su quanto accaduto nelle ore successive ci sono due versioni discordanti. Silvia sostiene che i ragazzi l'avrebbero costretta a bere e di essere stata violentata più di una volta. Gli imputati respingono le accuse, ritenendo che la ragazza fosse consenziente.