"Quanto paga la Rai per i Lucarelli?". La Lega prepara un’interrogazione parlamentare

Il caso mediatico sul presunto suicidio di Giovanna Pedretti non accenna a fermarsi. La ristoratrice, finita nell'occhio del ciclone per quella che probabilmente è una recensione falsa, potrebbe non aver retto alla pressione degli attacchi e degli insulti. Non aveva problemi economici, il ristorante andava bene e non c'erano avvisaglie prima di questo episodio. L'accensione dei riflettori sulla sua storia, prima in senso positivo dalla stampa, che l'ha elevata a modello di integrazione, e poi da parte di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, che in tandem hanno confutato quella storia, sarebbe stata insostenibile. Entrambi sono a libro paga della Rai e ora dalla Lega si chiedono chiarimenti dei contratti.

I due, infatti, sono al centro degli attacchi di chi li accusa di aver contribuito al massacro social perpetrato contro la donna. Gli insulti e le minacce che le sono piovuti addosso dopo i post della coppia sono stati molto numerosi e ai due si contestano le modalità utilizzate per smontare una storia innocua in nome della verità assoluta. La lotta alle fake news a ogni costo sembra aver superato un limite nella tolleranza degli italiani. Giovanna Pedretti non è Chiara Ferragni, gestiva con la famiglia un ristorante da 13 posti a sedere in provincia, non era milionaria, non ha mai chiesto soldi a qualcuno e la sua recensione non avrebbe causato danno a nessuno. E sono i modi, infatti, a essere criticati. Perché accanirsi? È la domanda degli utenti. La necessità di acquisire sempre più follower e di rafforzare quel posizionamento social che ha permesso di ottenere credibilità e forma in un determinato segmento, è la risposta di molti a questa domanda.