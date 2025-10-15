Ecco perché la consulenza di Garofano da 6000 euro non è stata usata

La revoca del mandato di difesa dell'avvocato Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio, indagato nel caso di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, era nell'aria. Ieri è arrivata solo la conferma di quanto già si ipotizzava. Ma l'avvocato ora deve rendere conto alla giustizia per una querela sporta dallo studio Legale Giarda nei suoi confronti per alcune dichiarazioni fatte a marzo e relativa alla prima indagine del 2017. Per tale ragione Lovati ha assunto per la sua difesa un legale, l'avvocato Fabrizio Gallo, che in queste ore è stato ospite in tv senza la presenza del suo assistito.

Lovati è ormai fuori da tutte le dinamiche relative all'omicidio di Chiara Poggi: quel che eventualmente sa in relazione al caso e a Sempio non lo può rivelare per tutelare il segreto professionale. Tuttavia il suo avvocato ha parlato serenamente su Rai Uno di alcuni elementi legati all'inchiesta aperta per corruzione dalla procura di Brescia, che vede protagonista marginale Lovati, il quale ha dichiarato di aver preso in contanti come parcella i soldi che, invece, secondo la procura sarebbero serviti ad agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio. Ovviamente Lovati non è indagato e non è nemmeno stato chiamato a testimoniare come persona informata sui fatti, pertanto per la giustizia l'avvocato è completamente estraneo a questa vicenda. Ma il suo legale ha voluto effettuare alcuni chiarimenti che riguardano anche la consulenza affidata a Luciano Garofano, pagata circa 6mila euro (fatturati) ma mai depositata.