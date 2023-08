Lo arrestano per terrorismo, ma i giudici lo scarcerano. "È un rifugiato politico"

Era stato arrestato nelle scorse settimane in provincia di Ravenna, dando così esecuzione ad un mandato di cattura internazionale emesso nel lontano 2000 con tanto richiesta di estradizione in Turchia. Secondo le accuse giunte dal Paese turco, si tratterebbe sostanzialmente di un terrorista, il quale in passato avrebbe dato istruzioni su come compiere un attentato con la dinamite ad un componente di un'organizzazione terroristica. Considerato però che la persona in questione gode dello status di rifugiato politico dal 2001, la Corte d'Appello di Bologna ne ha decretato proprio nelle scorse ore la scarcerazione, in attesa di sciogliere i dubbi sulla procedura di estradizione. Protagonista della vicenda che arriva dall'Emilia - Romagna è un uomo di 52 anni di etnia curda, originario della Turchia e residente in Germania.

Stando a quanto riportato dall'Ansa, il cinquantaduenne era finito in manette lo scorso 12 luglio: si trovava in Italia in vacanza ed era stato arrestato nell'hotel di Milano Marittima nel quale soggiornava insieme alla famiglia. Il motivo? Era come detto ricercato da anni, con un ordine di cattura per persuasione e istruzione di un membro di organizzazione terroristica a compiere un attentato dinamitardo. Un reato che la legge turca punisce a quanto sembra con il carcere a vita. E per quanto riguarda la decisione di estradare l'uomo, come richiesto dalle autorità turche, la Corte non si è ancora espressa. Questo perché i giudici bolognesi, sulla base della documentazione fornita dagli avvocati della difesa, ritengono che "non possa formularsi con un sufficiente grado di sicurezza un esito positivo della procedura" di estradizione. Si sottolinea infatti come l'uomo abbia lo status di rifugiato in quanto a rischio, in caso di rimpatrio, di persecuzioni politiche.