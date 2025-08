Le toghe ancora in soccorso delle Ong: libera la nave di Sea Watch

Gli assist dei giudici alle Ong dei migranti proseguono in Italia: il decreto Piantedosi viene ripetutamente disapplicato e le sanzioni inflitte alle navi che l'hanno violato vengono prima sospese e poi, spesso, annullate. L'ultimo caso si è verificato ad Agrigento, dove il tribunale ha "liberato" la nave veloce Aurora dell'Ong tedesca Sea Watch che da 18 giorni era ferma nel porto di Lampedusa. È stata la stessa organizzazione a renderlo noto con una serie di tweet nei quali si è mostrata soddisfatta del risultato ottenuto.

" Ieri il Tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo amministrativo che da 18 giorni teneva la nostra nave veloce Aurora bloccata in porto. Le motivazioni del Giudice ribadiscono l'ovvio: 1) Il capitano ha rispettato il diritto internazionale, portando al sicuro 70 persone; 2) Bloccare Aurora in un periodo dagli intensi flussi migratori, come quello estivo, è un atto volto ad ostacolarci nel salvare vite in mare ", si legge nel post. Nella sentenza si legge che il fermo " determina l’impossibilità totale di utilizzare un bene essenziale allo svolgimento di attività umanitarie, impedendo concretamente ogni operazione di soccorso in mare " e che la sentenza è arrivata " in un periodo — quello estivo — notoriamente caratterizzato da un incremento dei flussi migratori e, conseguentemente, del numero di eventi SAR nelle acque del Mediterraneo centrale ".

Secondo il giudice, non si possono aspettare i tempi di un verdetto nel merito perché " la prevalenza del diritto alla vita e alla dignità umana, nonché alla libertà di operare in conformità a doveri giuridici sovranazionali, giustifica l’urgenza dell’intervento cautelare ". Questa sentenza rischia di dare il via libera a un sistema di totale anarchia: il fermo della nave Aurora è avvenuto perché l'equipaggio, contravvenendo alle indicazioni fornite dalle autorità italiane, ha scientemente scelto di non portare i migranti a Pozzallo, che era il porto indicato, per sbarcarli a Lampedusa, su autorizzazione della Capitaneria di porto, molto più vicino e comodo da raggiungere. Se tutte le navi facessero nello stesso modo, disattendendo le indicazioni delle autorità preposte, si verrebbe a creare una situazione di caos in cui sono le Ong a disporre liberamente dei porti italiani senza alcun controllo da parte delle autorità.

Un altro colpo per la folle Legge Piantedosi, che rimane una trovata populista e disumana le cui conseguenze ricadono solo e soltanto sulle migliaia di persone che ogni giorno rischiano la vita a sud delle nostre coste

", è la conclusione della Ong.