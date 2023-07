Rogo Rsa a milano, tra gli indagati anche i vertici della cooperativa

Salgono a sei gli indagati per il rogo mortale della Rsa "Casa per coniugi" di Milano in cui, nella notte tra il 6 e il 7 luglio, sono morti sei ospiti e 81 persone sono rimaste intossicate. Le ipotesi di reato formulate dalla procura del capoluogo lombardo sono di incendio, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Giovedì mattina si svolgeranno le autopsie sui pazienti deceduti. Intanto questa sera, durante la seduta del consiglio comunale, è esplosa una protesta del centrodestra durante che ha chiesto al sindaco Beppe Sala di venire a riferire sull'accaduto.

Chi sono i sei indagati

Nei giorni scorsi sono stasti iscritti nel registro degli indagati i dirigenti della società cooperativa Proges Claudia Zerletti e Giancarlo Anghinolfi e i funzionari Michele Petrelli, direttore Welfare del Comune di Milano e Guido Gandino, responsabile dell'area residenzialità anziani e persone con disabilità. Quest'oggi si sono aggiunti Michela Bolondi e Francesca Corotti, rispettivamente presidente e vice presidente di Proges, l'ente che gestisce la casa di riposo comunale.

Le indagini

Le indagini, guidate dai pm Maura Ripamonti e Sara Arduini, con il coordinamento dell'aggiunto Letizia Mannella del dipartimento salute e lavoro, serviranno ad accertare la natura del rogo che ha causato la morte di sei ospiti. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano soprattutto sulle carenze degli impianti e del mancato funzionamento dei sensori antifumo che, stando a quanto emerso sinora, avrebbero dovuto essere messi in sicurezza da circa un anno e mezzo. Inoltre, bisognerà accertare le eventuali responsabilità di chi ha sottovalutato i rischi di quella che sembrerebbe una tragedia annunciata.

La protesta del centrodestra