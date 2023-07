Rogo Rsa, indagini sui ritardi: "Dieci minuti fra la richiesta di aiuto e la chiamata al 112"

Ci sarebbe stato un ritardo di circa dieci minuti nella richiesta d'aiuto arrivata dalla stanza 605 alla reception della Rsa andata a fuoco e la chiamata al 112. È il dettaglio che emerge a due giorni dall'incendio che ha devastato la "Casa per Coniugi" del quartiere Corvetto, a Milano, costato la vita a 6 ospiti: due donne, trovate carbonizzate, e quattro degenti morti per le inalazioni tossiche. C'è di più: ci sarebbe, a quanto pare, un'interdittiva sull'azienda che aveva vinto il bando per la manutezione dell'impianto. " Se ci sono responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare ", ha detto il sindaco Beppe Sala. Intanto, l'inchiesta dei pm Tiziana Siciliano e Maura Ripamonti potrebbe arrivare a una svolta già nelle prossime ore con i nomi dei primi indagati, tra personale e tecnici comunali e responsabili dell'azienda che gestisce la struttura.

"Dieci minuti dalla richiesta di aiuto alla chiamata ai soccorsi"

La richiesta di aiuto è partita da Nadia Rossi, 69 anni, una delle due donne della stanza 605 morte carbonizzate. " Al fuoco! Al fuoco! " ha urlato disperata la donna al telefono con Alicia C.A., 54 anni, la custode della Rsa. La chiamata è arrivata " verso l'una " di venerdì notte, precisa ancora il Corriere. La 54enne si trovava con l'addetto anticendio, Francesco B., 63 anni. Insieme sono saliti al terzo piano della struttura: " Quando siamo arrivati - ha messo a verbale davanti alla polizia il 63enne - il corridoio era tutto pieno di fumo denso, non si poteva respirare ". La prima telefonata ai vigili del fuoco è all'1.18, ovvero, con almeno dieci minuti di ritardo dall'allarme lanciato dalla ospite. All'1.26 sono arrivati i primi mezzi dei pompieri in via del Cinquecento. Cento anziani sono stati portati in salvo.

I sensori antifumo dovevano essere sostituiti da un anno e mezzo

Le indagini si muovono su due fronti. Ai poliziotti della Squadra Mobile diretti da Marco Calì spetta il compito di fare chiarezza sia sulla questione dei ritardi sia sui controlli effettuati dall'addetto anticendio che, a quanto risulta, doveva sostituire i sensori antifumo " fuori uso " da circa un anno e mezzo. I vigili del fuoco, guidati dal comandante Nicola Micele, dovranno invece accertare come si sono sviluppate le fiamme e se i materiali utilizzati per gli arredi delle stanze fosse a norma. Quanto alla causa del rogo, sembrano non esserci più dubbi: sarebbe legato a una sigaretta fumata nella camera 605.

Il "giallo" sul bando per la manutenzione