Sparatoria a Rogoredo, ora gli inquirenti verificano un vecchio arresto del poliziotto

Nelle indagini in corso per i fatti di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne marocchino durante un'operazione antidroga, è entrato un nuovo elemento sul quale stanno lavorando il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia, che coordinano le indagini della Squadra mobile della Polizia. Il 26 gennaio, l'agente si è trovato a circa 30 metri di distanza da Abdherraim Mansouri, il quale ha puntato contro l'agente una pistola che solo successivamente si è scoperto essere caricata a salve, e per avergli sparato è ora indagato per omicidio volontario.
Il 7 maggio 2024 lo stesso agente di polizia ha condotto un arresto in zona Corvetto nei confronti di un tunisino con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Ma, secondo il Tribunale di Milano che ha assolto lo straniero, ci sarebbero "numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza". Lo stesso giudice trasmise gli atti dal Tribunale ai pm per valutare "condotte penalmente rilevanti" nei confronti del poliziotto che aveva redatto quel verbale e la relazione di polizia giudiziaria. Anche il pm aveva chiesto l'assoluzione per il tunisino dopo aver analizzato i filmati agli atti, fa presente nelle motivazioni che "non sarebbe stato possibile per l'assistente capo" vedere, come invece riportato nel verbale, "la consegna di una banconota" da parte di un presunto "acquirente" al ventenne tunisino, perché in quel momento il poliziotto era in auto con un collega e stava guidando.
E sempre dalle immagini, si legge ancora, "si è potuto appurare" che il giovane era "con un altro gruppo di ragazzi" e non assieme ad una persona soltanto. E ancora: "Non corrisponderebbe al vero nemmeno che gli operanti sarebbero immediatamente scesi dalla vettura di servizio". Dalla "visione" delle immagini non risulta nemmeno che durante la perquisizione gli furono trovati "venti euro nella tasca". E poi il poliziotto e il collega, secondo la sentenza, non avrebbero nemmeno potuto vedere, come invece è stato riportato, che il tunisino avrebbe lanciato un "involucro" con la cocaina dentro un mini-market. Da qui l'assoluzione dello straniero per "non aver commesso il fatto".
L'avvocato del poliziotto però ci tiene a sottolineare che "il poliziotto risulta non avere precedenti" e di fatti in quell'occasione non venne nemmeno indagato. Quanto accaduto a Rogoredo non ha alcuna attinenza con quanto accaduto al Corvetto ma, trattandosi di una indagine così delicata, i titolari del fascicolo stanno approfondendo la questione a 360 gradi.La ricostruzione fatta dal poliziotto è attendibile, lo sparo è avvenuto realisticamente a diverse decine di metri e ora si attendono autopsia e ricostruzioni per cristallizzare i fatti, perché la zona non è coperta da telecamere ma potrebbero esserci testimoni.