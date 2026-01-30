Sparatoria a Rogoredo, ora gli inquirenti verificano un vecchio arresto del poliziotto

Nelle indagini in corso per i fatti di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne marocchino durante un'operazione antidroga, è entrato un nuovo elemento sul quale stanno lavorando il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia, che coordinano le indagini della Squadra mobile della Polizia. Il 26 gennaio, l'agente si è trovato a circa 30 metri di distanza da Abdherraim Mansouri, il quale ha puntato contro l'agente una pistola che solo successivamente si è scoperto essere caricata a salve, e per avergli sparato è ora indagato per omicidio volontario.

Il 7 maggio 2024 lo stesso agente di polizia ha condotto un arresto in zona Corvetto nei confronti di un tunisino con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina. Ma, secondo il Tribunale di Milano che ha assolto lo straniero, ci sarebbero " numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza ". Lo stesso giudice trasmise gli atti dal Tribunale ai pm per valutare " condotte penalmente rilevanti " nei confronti del poliziotto che aveva redatto quel verbale e la relazione di polizia giudiziaria. Anche il pm aveva chiesto l'assoluzione per il tunisino dopo aver analizzato i filmati agli atti, fa presente nelle motivazioni che " non sarebbe stato possibile per l'assistente capo " vedere, come invece riportato nel verbale, " la consegna di una banconota " da parte di un presunto " acquirente " al ventenne tunisino, perché in quel momento il poliziotto era in auto con un collega e stava guidando.

E sempre dalle immagini, si legge ancora, " si è potuto appurare " che il giovane era " con un altro gruppo di ragazzi " e non assieme ad una persona soltanto. E ancora: " Non corrisponderebbe al vero nemmeno che gli operanti sarebbero immediatamente scesi dalla vettura di servizio ". Dalla "visione" delle immagini non risulta nemmeno che durante la perquisizione gli furono trovati " venti euro nella tasca ". E poi il poliziotto e il collega, secondo la sentenza, non avrebbero nemmeno potuto vedere, come invece è stato riportato, che il tunisino avrebbe lanciato un " involucro " con la cocaina dentro un mini-market. Da qui l'assoluzione dello straniero per " non aver commesso il fatto ".

L'avvocato del poliziotto però ci tiene a sottolineare che " il poliziotto risulta non avere precedenti " e di fatti in quell'occasione non venne nemmeno indagato. Quanto accaduto a Rogoredo non ha alcuna attinenza con quanto accaduto al Corvetto ma, trattandosi di una indagine così delicata, i titolari del fascicolo stanno approfondendo la questione a 360 gradi.

La ricostruzione fatta dal poliziotto è, lo sparo è avvenuto realisticamente a diverse decine di metri e ora si attendono autopsia e ricostruzioni per cristallizzare i fatti, perché la zonama potrebbero esserci testimoni.