Tariffe per i bagagli a mano, c'è la sentenza: cosa può succedere ora

Si avvicina una svolta per quanto concerne i costi applicati ai bagagli a mano dalle compagnie aeree low-cost? Tutto fa pensare di sì. Mercoledì scorso, infatti, c'è stata una sentenza storica, quella del tribunale di Braga, un distretto del Portogallo continentale. Il giudice ha infatti condannato Ryanair per i costi aggiuntivi addebitati ai passeggeri che viaggiano con un bagaglio a mano di dimensioni standard.

La tutela dei consumatori

Si tratta a tutti gli effetti di una notizia clamorosa, che in breve ha fatto il giro dei principali paesi nel mondo. Il giudice portoghese António Oliveira Mestre ha di fatto aperto la strada, stabilendo che la compagnia aerea irlandese, con la sua politica, ha violato quelli che sono i diritti dei consumatori, applicando loro un prezzo aggiuntivo che non avrebbe ragione di esistere. Secondo António Oliveira Mestre, infatti, il bagaglio a mano è un diritto del passeggero, e deve essere ritenuto "inseparabile dal contratto di trasporto" . Dunque, per il giudice, tale bagaglio non può essere oggetto di tariffe aggiuntive. Da qui la condanna a Ryanair.

Una sentenza storica, dunque, che andrà a fare letteratura e che potrà essere menzionata in altri procedimenti. Soddisfazione da parte dell'associazione Citizen's Voice, che ha dato risalto alla vicenda, facendola conoscere. I suoi rappresentanti hanno definito la sentenza come una decisione senza precedenti. Pare inoltre che la scelta di applicare delle tariffe per il bagaglio a mano abbia provocato nei consumatori un danno economico di 10 miliardi di euro complessivi.

Le conseguenze

Cosa accadrà da ora in poi? Per il momento questa vittoria sta facendo il giro del mondo, e anche testate famose come la BBC hanno riportato la notizia. Può darsi che molti altri giudici seguano l'esempio del collega portoghese, e in questo caso nei prossimi mesi vedremo partire innumerevoli condanne nei confronti delle low-cost. Non si parla infatti soltanto di Ryanair, ma anche di EasyJet e Vueling. In corso ci sono numerose richieste di risarcimento già in atto. In Spagna, ad esempio, il ministero dei Consumatori ha sanzionato le compagnie che adottano simili pratiche. Dal canto loro, tuttavia, le società in esame continuano a difendere la loro politica.

Ormai Ryanair considera bagaglio a mano una borsetta o un piccolo zaino. Se si vuole portare una valigia, quindi, si deve pagare un extra.

Ne consegue che, al momento dell'acquisto del biglietto, si parte da prezzi ridottissimi, per poi vedere crescere esponenzialmente il costo a causa degli extra che si devono mano a mano aggiungere.

La speranza è che la sentenza del tribunale di Barga inneschi veramente quel cambiamento atteso da tempo.