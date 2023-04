Finì in sedia a rotelle per i materassini di protezione: maxi-risarcimento al cestista

È rimasto paralizzato a causa di un incidente occorsogli durante una partita di basket, nell'ormai lontano 2014. Se quel giorno, in palestra, fossero però stati presenti i materassini di protezione da porre dietro il canestro, oggi il protagonista di questa vicenda non sarebbe forse su una sedia a rotelle. E nelle scorse ore il tribunale di Alessandria ha disposto in suo favore un maxi-risarcimento di poco inferiore al milione e mezzo di euro, che dovrà essere corrisposto in solido dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla società sportiva che ospitò quella gara. Un indennizzo che dovrebbe consentire ad un uomo di 33 anni di origini toscane (e alla sua famiglia) un'esistenza più serena, a quasi un decennio di distanza dalla tragedia che gli ha cambiato per sempre la vita. Stando a quanto riportato dalla testata Luccaindiretta.it, tutto iniziò in un pomeriggio di nove anni fa, quando il ragazzo giocava ancora a basket ed era impegnato in un match in Piemonte valido per il campionato di Serie C.

Durante una normale azione di gioco, finì però oltre il perimetro del campo e nella foga sbattè violentemente la testa contro il muro. Un impatto tremendo, a seguito del quale riportò una grave lesione al cranio con emorragia cerebrale. L'allora ventiquattrenne perse subito conoscenza e venne ricoverato all’ospedale di Alessandria, dove fu sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico. Il primo di una lunga serie di interventi, a dirla tutta: gli fu diagnosticata una grave forma di tetraparesi spastica, tale da costringerlo sulla sedia a rotelle per il resto della vita. L'assicurazione lo risarcì successivamente in sede stragiudiziale con 265mila euro, ma l'ex-cestista era certo che il suo infortunio fosse stato causato in primis dal fatto che non tutte le regole sulla sicurezza degli atleti fossero state rispettate, quel giorno.