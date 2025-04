Semilibertà per Alberto Stasi, la Procura di Milano nega il via libera

Ascolta ora 00:00 00:00

Una intervista alle Iene rischia di stoppare le speranze di Alberto Stasi. Certo, anche chi si ostina a proclamarsi innocente ha diritto ai benefici carcerari, se ha scontato la sua parte di pena e in cella ha mantenuto buona condotta. Ma se vuole rilasciare interviste deve chiedere il permesso dei giudici. Per questo oggi la Procura generale di Milano ha dato parere negativo alla semilibertà chiesta da Alberto Stasi, condannato a sedici anni di carcere per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007.

Sull’udienza di oggi davanti al tribunale di sorveglianza c'è stato un piccolo giallo, il difensore di Stasi lasciando l’udienza aveva parlato di un parere “parzialmente” positivo, ora invece si scopre che la Procura ha chiesto il rigetto dell’istanza. Tra i motivi del “no”, una intervista non autorizzata del mese scorso. unica pecca in una lunga detenzione senza violazione delle regole. La decisione verrà presa dal tribunale nei prossimi giorni.



Stasi ha già passato dieci anni di carcere ed è già stato ammesso a lavorare all’esterno della prigione di Bollate. Ora punta ad allargare ulteriormente i suoi spazi di libertà in vista della fine completa della pena prevista, calcolando gli sconti per buona condotta, per il 2028.

Avere già quasi finito di espiare la pena non ha fatto però rassegnare Stasi a non rivendicare la propria innocenza, come ha fatto anche recentemente dopo che l’ incriminazione per lo stesso delitto di Andrea Sempio è tornata a sollevare dubbi sulla effettiva colpevolezza di Stasi.