Si rompe il crociato durante un rapporto sessuale, fa causa all'assicurazione e la vince

Ascolta ora 00:00 00:00

Un infortunio patito fra le lenzuola, nel corso di un rapporto sessuale con la fidanzata, gli aveva causato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro con interessamento del menisco. A seguito di quanto accaduto, aveva chiesto all'assicurazione un risarcimento di 15mila euro e dinanzi al rifiuto della compagnia di accordare l'indennizzo secondo la somma richiesta, l'ha citata in giudizio accusandola di inadempienza contrattuale. Una vicenda bizzarra che arriva dalla Toscana e che ha per protagonista un uomo di 42 anni originario di Prato. Stando a quanto riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno, la storia risale al 2018. L'uomo stava avendo un rapporto sessuale con la compagna e nell’amplesso fin' con il ginocchio destro tra rete e sponda del letto. Un incastro da cui tentò di uscire con una mossa rapida, ma più dolorosa di quanto avesse immaginato: il ginocchio fece crac, l’intimità fu interrotta e i gemiti sostituiti dalle urla. La nottata si concluse al pronto soccorso.

L'uomo aveva sottoscritto con la compagnia una polizza che copriva " le conseguenze degli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività professionali dichiarate nella polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionalità". E l'assicurazione gli versò 800 euro, che il quarantaduenne considerava tuttavia a titolo di acconto su un risarcimento che aveva stimato in 15mila euro. E per questo motivo, la vicenda è finita in tribunale. "Il primo novembre 2018 di notte verso l'1 o le 2 mi trovavo in casa, stavo avendo un rapporto sessuale con la mia ragazza ed il ginocchio destro è rimasto incastrato tra il materasso ed il bordo del letto - la ricostruzione del diretto interessato - ho effettuato una rotazione e ho sentito crac. Ho dovuto chiamare l’ambulanza". Un incidente non banale, come detto: rottura dei legamenti del crociato del ginocchio destro e compromissione del menisco. Successivamente fu operato all’ospedale di Prato, uscendo con una prognosi di trenta giorni e un tutore. Il duello di consulenze tra cliente e assicurazione ha però portato alla luce una precedente rottura composta del menisco.