Smog a Torino: a rischio processo Appendino, Fassino e Chiamparino

La Procura di Torino ha chiuso le indagini sulle presunte carenze della pubblica amministrazione in materia di contenimento dello smog. L'avviso di chiusura indagini è stato notificato a sette persone, tra gli altri figurano gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e l'ex presidente di Regione Piemontese Sergio Chiamparino. Fuori dall'inchiesta l'attuale governatore Alberto Cirio: l'azzurro è arrivato dopo.

Smog a Torino, chiusa l'inchiesta

La Procura torinese procede per inquinamento in forma colposa, questo l'elenco dei sette che rischiano il rinvio a giudizio: Chiamparino, presidente della Regione Piemonte fino al 2019; Alberto Valmaggia, assessore all'ambiente nella sua giunta; Piero Fassino, sindaco fino al 2016, con l'assessore alle politiche ambientali Enzo La Volta; la già citata Appendino, sindaca di Torino dal 2016, con i due assessori che si avvicendarono alle politiche ambientali, ossia Stefania Giannuzzi e Alberto Unia. Ricordiamo che la contestazione si riferisce a un periodo di tempo che termina nel 2019 e, come anticipato, per questo motivo non rientrano nell'elenco l'attuale governatore Cirio e l'assessore regionale Matteo Marnati. Entrambi erano stati iscritti nel registro degli indagati, ma non compaiono nell'avviso di conclusione indagini.

L'inchiesta sullo smog è partita dall'esposto del Comitato Torino Respira e dall'avviso di chiusura indagini si ricava che tra il 2015 e il 2019 vi sono stati tra i 1.000 e i 1.400 decessi attribuibili - in base ai dati statistici - al superamento dei limiti di sostanze inquinanti. Sforamenti che hanno avuto "conseguenze sulla salute delle persone secondo i seguenti dati statistici: incidenza del Pm10 per superamenti del limite normativo pari a 144 decessi attribuibili e 56 ricoveri ospedalieri attribuibili; incidenza del Pm2,5 per superamenti del valore giornaliero raccomandato dall'Oms compresa tra 178 e 407 decessi attribuibili e 184 ricoveri ospedalieri attribuibili; incidenza del biossido di azoro per superamenti del limite normativo pari a 870 decessi attribuibili (di cui 620 decessi per malattie cardiovascolari) e 539 ricoveri ospedalieri attribuibili" .