"Sorrideva e l'ho uccisa a martellate". Ergastolo all'ex fidanzato di Elena

" Quando l'ho vista ridere è scattato qualcosa e ho deciso di ucciderla ". A dirlo è Ezio Galesi, il 59enne bresciano che, il 20 ottobre del 2021, uccise con 16 martellate la ex fidanzata, Elena Casanova, a Castegnato, in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, martedì 17 gennaio, l'uomo è stato condannato dalla Corte d'Assise di Brescia all'ergastolo. Alla lettura della sentenza erano presenti anche la figlia e la mamma della vittima.

La condanna all'ergastolo

Una condanna esemplare per un omicidio efferato come pochi altri. Così, il killer di Elena ha ricevuto la pena massima prevista dall'ordinamento italiano: l'ergastolo. In aula, il pm Carlo Pappalardo ha ricostruito la dinamica del delitto escludendo dall'aggressione mortale alla 49enne l'aggravante della premeditazione. " I due - ha spiegato il pubblico ministero - si sono incontrati e lui ha detto di aver deciso di ucciderla quando l’ha vista sorridere ". Quindi il killer " va a casa, prende il martello e va a tendere l’agguato mortale a Elena . - scrive Il Giorno - Ha scagliato la sua ira contro la ex perché non accettava di essere stato lasciato. Da tempo aveva un risentimento nei confronti di quella che poi è diventata la sua vittima ". Nel corso dell'udienza, Galesi ha ammesso le proprie responsabilità: "Quando l'ho vista ridere mi è scattato qualcosa e ho deciso di ucciderla", sono state le sue parole.

L'omicidio di Elena