Strage di Erba: contro Rosa e Olindo un “poderoso movente”

È il giorno dell’udienza preliminare per la revisione del processo per la strage di Erba. Un capannello di curiosi e giornalisti, oltre ai famigliari delle vittime tra cui Azouz Marzouk e la famiglia Castagna, si è recata oggi, 1 marzo, alla corte di appello di Brescia, per conoscere il destino dei due condannati all’ergastolo, Rosa Bazzi e Olindo Romano.

Notizia in aggiornamento