Pozzolo, stub positivo sul deputato: cosa ha detto la procura

La stub eseguito sugli abiti e sulle mani dell'onorevole Emanuele Pozzolo la mattina dell'1 gennaio, a seguito dello sparo di alcune ore prima durante una festa di capodanno in Piemonte, ha dato esito positivo. Il deputato è stato l'unico invitato sul quale è stato eseguito l'esame per il rinvenimento della polvere da sparo perché, come spiegano ora dalla procura di Biella che sta coordinando le indagini, " al momento del fatto non vi era alcuna evidenza tale da rendere necessaria l’esecuzione del medesimo sui pochi soggetti rimasti in loco ".

Tanto meno, prosegue la nota diramata a seguito dell'esito dell'esame, " tale accertamento, può esser eseguito indiscriminatamente e a livello preventivo senza alcuna ricostruzione alternativa (fornita e/o emergente) al momento dei fatti ". In questo modo la procura ha voluto mettere a tacere tutte le polemiche che sono state sollevate nelle ultime ore a seguito del fatto che l'esame non sia stato eseguito anche su altri presenti sulla scena in quel momento. Ovviamente, lo stub è solo uno degli accertamenti che sono stati eseguiti sulla scena, e le indagini non si fermano al solo risultato dell'esame. Tutti gli esiti, precisa la procura, " dovranno esser valutati e compendiati con gli ulteriori accertamenti dattiloscopici e biologici (richiesti, rispettivamente dalla Procura e dalla difesa della persona sottoposta ad indagini), nonché con gli accertamenti balistici affidati al consulente tecnico dr.ssa Sorropago con la presenza dei consulenti tecnici di parte ".