Stuprata dalla zio, denuncia dopo anni. La sentenza: "Violenza credibile anche dopo tanto tempo"

" L’attendibilità della persona offesa dal delitto di violenza sessuale non è compromessa dal decorso di tanti anni dal momento in cui erano iniziate le condotte illecite al momento della denuncia dei fatti ". Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Perugia nelle motivazioni delle sentenza con cui, lo scorso luglio, un 40enne è stato condannato per violenza sessuale ai danni della nipote della compagna. La vittima aveva denunciato gli abusi sei anni dopo l'inizio dell'incubo, circostanza che dai magistrati perugini è stata valutata ininfluente rispetto alla gravità del reato contestato all'imputato.

I fatti

Stando a quanto riporta l'edizione umbra de Il Messaggero, i fatti risalgono al 2018. La ragazzina, nipote acquisita dell'imputato, avrebbe subito reiterati abusi sessuali da parte dello zio. Violenze che ha taciuto per sei lunghi anni nel tentativo di preservare l'apparente tranquillità familiare. Successivamente, temendo che la condotta molesta del parente avrebbe potuto ripetersi con la sorella più piccola, la vittima ha deciso di rompere il silenzio e denunciare l'accaduto.

La condanna