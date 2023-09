Accusato di violenza sessuale, il giudice lo assolve: ecco perché

Era stato accusato di aver avuto un rapporto sessuale non consenziente con la donna con la quale conviveva. Quest'ultima non avrebbe però manifestato in modo convinto il proprio dissenso e una volta consumato l'atto sarebbe rimasta a letto con lui. E anche su queste basi, l'uomo residente in provincia di Perugia protagonista della vicenda è stato assolto proprio nelle scorse ore dalla Corte d'Appello. Una storia che arriva dal capoluogo dell'Umbria e che risale ormai a qualche anno fa, con tutta probabilità. Sulla base di quanto riportato dalla testata online PerugiaToday, l'uomo era finito sul banco degli imputati con l'accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo sarebbe stata la convivente, a seguito di un rapporto intimo che sarebbe avvenuto senza il suo consenso esplicito.

E la questione si è ben presto presto spostata nelle aule giudiziarie. Se il verdetto di primo grado era stato a quanto pare favorevole alla presunta vittima di violenza, in Appello è invece arrivata l'assoluzione per l'uomo. I motivi? Secondo i giudici della Corte d’Appello di Perugia, i quali hanno assolto come detto l’imputato e riformato la sentenza di primo grado, mancherebbe in primis l’elemento soggettivo del delitto di violenza sessuale: l’autore non avrebbe avuto consapevolezza “del dissenso al rapporto della persona offesa” . Questo alla luce del legame che intercorreva fra le due persone protagoniste dell'episodio, con i magistrati che con questa premessa hanno forse pensato che l'uomo fosse caduto in un equivoco. Altri due aspetti collaterali, stando a quanto emerso in un secondo momento, si sarebbero rivelati decisivi ai fini della decisione della Corte: la donna non si sarebbe ad esempio opposta in maniera attiva al rapporto sessuale.