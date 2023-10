Tentano di stuprare una 30enne: rintracciati due minori stranieri

Ancora un racconto brutale di cronaca proviene da Bologna, dove ragazza italiana sulla trentina è stata aggredita da due stranieri che hanno tentato di stuprarla. Le urla della giovane hanno attirato alcuni passanti, che sono intervenuti mettendo in fuga i due aggressori. I fatti si sono registrati nella notte tra giovedì e venerdì in una zona piuttosto centrale della città, via Belle Arti, dove fortunatamente anche la notte c'è un passaggio di persone. I due sono stati rintracciati e individuati: si tratta di due 15enni domiciliati presso la comunità per minori stranieri non accompagnati di Villa Aldini.

Erano le 3.30 del mattino quando la ragazza è stata spinta a terra da uno dei due, che mentre l'altro cercava di compiere la violenza la teneva bloccata a terra. L'arrivo dei passanti ha fatto desistere i due, che si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. La vittima, invece, è stata soccorsa dai passanti e poi si è recata autonomamente in ospedale la sera stessa, per poi formalizzare la denuncia il mattino successivo. Intanto, i carabinieri erano già al lavoro per l'individuazione dei due assalitori, che sono stati parzialmente descritti dal racconto fatto dalla giovane in caserma.

" Come sindaco chiedo pugno duro contro chi usa violenza verso una donna, i cittadini sono stanchi di un clima di impunità che da qualche tempo si respira. I cittadini chiedono più sicurezza e hanno ragione, in particolare per quanto riguarda la notte ", ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, chiedendo che i due venissero assicurati alla giustizia. Sono bastate poche ore ai militari per individuare i due adolescenti stranieri, per ora incensurati, di provenienza nordafricana. Non è il primo caso di stupro, o tentato stupro, in città nell'ultimo periodo. Come ha sottolineato il primo cittadino, i residenti pretendono una città sicura: una richiesta comune a tutti i centri abitati italiani, dove la notte si fa ormai fatica a uscire.

Sono soprattutto le donne a sentire la pressione e a percepire il clima di pericolosità che si respira nelle nostre città, ormai costrette a essere accompagnate o, addirittura, a non uscire la sera. Un tacito coprifuoco auto-imposto per evitare di finire vittime di violenze o di stupri, che per la maggior parte nei casi di aggressione da sconosciuti sono compiuti da stranieri, il più delle volte irregolari. L'ultimo caso di Bologna è ancora più grave, in quanto a compiere il reato sono stati due minorenni, o sedicenti tali, non accompagnati e ospiti di una struttura protetta della città.