Tod's, chiesta l'amministrazione giudiziaria: "Ha agevolato lo sfruttamento nella catena produttiva"

La Procura di Milano ha chiesto di disporre l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Tod's spa, il colosso del lusso di calzature, pelletteria e abbigliamento di alta qualità guidato da Diego e Andrea Della Valle, per aver agevolato colposamente un "pesante sfruttamento lavorativo" lungo la propria filiera produttiva. La richiesta del pubblico ministero Paolo Storari - anticipata da Reuters- è rivolta alla Corte di Cassazione che ha fissato un'udienza per il 19 novembre dopo l'iniziale rigetto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.

I pm contestano all'azienda una "condotta agevolatoria" per non aver controllato fenomeni di sfruttamento negli opifici gestiti da cinesi. Gli accertamenti si inseriscono nella linea di altri casi che hanno riguardato colossi della moda, per i quali si è proceduto al commissariamento. In questo caso non è stato disposto. Come riferisce l'Ansa, pende in Cassazione una questione di competenza territoriale.

La società non è formalmente indagata nel fascicolo del pm con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del

Lavoro di Milano ma risponde in base all'articolo 34 del codice antimafia sulle "carenze organizzative" e "i mancati controlli" che agevolano "colposamente" appaltatori e subappaltatori gravemente indiziati di caporalato.