"Usa i soldi per la palestra e lo shopping". Niente assegno per l'ex moglie

Le " Spese voluttuarie ", che soddisfano cioé i propri istinti e piaceri acquistando e spendendo per beni di cui si può fare a meno non sono più ammesse dalla Corte di Cassazione quando si tratta di un assegno di mantenimento che viene erogato mensilmente all'ex coniuge: è questa la decisione che ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Velletri secondo cui l'ex marito avrebbe dovuto continuare a versare 100 euro al mese per il mantenimento più 450 euro per il figlio maggiorenne.

Cosa dice la sentenza

Come scrive Il Messaggero obbligo revocato, quindi, e addio ai soldi con cui la donna si occupava più che altro " dell'intensa e costante attività di body building " e che, in più, " disponeva di redditi provati dalle risultanze dei conti correnti e dalle spese, anche voluttuarie, sostenute nonché dalla capacità lavorativa". È tutto molto chiaro: quel denaro è superfluo anche perché il ragazzo ha deciso di abbandonare il proprio lavoro per iniziarne uno nuovo, sul campo dell'edilizia, proprio con il nuovo compagno della madre e non ha quindi bisogno dei 450 euro mensili. La legge parla chiaro: la numero 898 del 1970 poi modificata con la numero 74 del 1987 dice chiaramente che per avere il riconoscimento dell'assegno di divorzio, deve essere provata " una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa " e " richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive".

Nulla di tutto questo visto che la donna lavorava, non doveva necessariamente mantenere il figlio ormai autonomo e aveva un patrimomio suo di tutto rispetto da utilizzare come meglio credeva: ecco perché la somma totale di 550 euro non è dovuta soprattutto se i soldi non sono impiegati nella direzione prevista dalla legge ma adoperati nel superfluo. La sentenza spiega che in questi casi " occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità". Non era certamente questo il caso dal momento che la Corte di Cassazione ha evidenziato la " capacità di dedicarsi all'attività lavorativa " della donna ma che la stessa, " come si evince dalle risultanze del suo conto corrente e dalle spese sostenute anche voluttuarie, disponesse di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell'abitazione presa in locazione". L'ex moglie, insomma, era in grado di pagare anche l'affitto senza problemi.

Ricorso rigettato

È per tutte queste ragioni che il ricorso della donna è tornato al mittente: a nulla sono valse le sue motivazioni tese a sottolineare il contributo alla vita di famiglia, il pagamento di un mutuo oltre alla ristrutturazione dell'abitazione. I giudici della Cassazione non ne hanno voluto sapere nulla, anzi, hanno condannato la donna a pagare pure le spse del processo pari a ben 3.800 euro.