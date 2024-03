Truffa all’Inps per fondi Covid: indagata Daniela Santanché

La Procura di Milano ha notificato oggi l' avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè e di altre persone, nonché delle società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria Srl, ai sensi della legge 231 sulla responsabilità delle imprese, con l'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps. Il perimetro dell'inchiesta sono le presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti.



Il fascicolo era stato aperto a luglio del 2023, dopo che l'ex manager di Visibilia Federica Bottiglione ha raccontato di aver lavorato per il gruppo nonostante fosse in cassa integrazione a zero ore, utilizzando i fondi per la Cig durante l’emergenza Covid. La lavoratrice era stata intervistata da Report e aveva raccontato di avere continuato a lavorare senza sapere "di essere in cassa integrazione a zero ore, non mi è stato comunicato”. Il ministro invece aveva escluso che la dipendente avesse lavorato durante il periodo del lockdown.